Weltmeister im Vormarsch! Spanien peilt gegen Tschechien den 3. Sieg an

Nächste Galavorstellung in der Nations League? Weltmeister Spanien empfängt Schlusslicht Tschechien in Oviedo und will das Ticket fürs Viertelfinale vorzeitig buchen.

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Spanien peilt am Samstagabend den dritten Sieg im dritten Nations-League-Spiel an (20:45 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker). Nach dem spektakulären 3:2-Auftakterfolg gegen England im Wembley-Stadion und dem anschließenden 4:1-Kantersieg gegen Kroatien führt das Team von Luis de la Fuente die Liga A (Gruppe 3) mit sechs Punkten an. Mit einem weiteren Heimerfolg im Estadio Carlos Tartiere in Oviedo stünde der Einzug ins Viertelfinale für den amtierenden Welt- und Europameister so gut wie fest. Die Iberer reiten auf einer beeindruckenden Welle und haben die letzten neun Pflichtspiele allesamt gewonnen.

Tschechien nach Doppel-Pleite mächtig unter Druck

Ganz anders präsentiert sich die Lage beim kommenden Gegner aus Tschechien. Die Mannschaft von Trainer Santi Denia steht nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Kroatien (1:2) und England (0:2) mit null Zählern am Tabellenende der Gruppe 3. Für das zweite Abenteuer der Tschechen in der höchsten Liga der Nations League droht damit bereits frühzeitig der Abstiegskampf. Um das Ruder noch herumzureißen, benötigt der Außenseiter in Oviedo dringend Punkte, auch wenn Tschechien in sieben bisherigen Aufeinandertreffen gegen Spanien noch nie gewinnen konnte.

Yamal glänzt – Rodri und Olmo rotieren zurück

Spanien-Superstar Lamine Yamal feiert mit ausgebreiteten Armen auf dem Rasen: Der Flügelstürmer des FC Barcelona befindet sich in bestechender Form und soll La Roja auch im Nations-League-Duell gegen Tschechien zum nächsten Sieg führen. © GEPA pictures

Personell kann De la Fuente aus dem Vollen schöpfen, muss lediglich auf den verletzten Ferran Torres verzichten. Das 19-jährige Wunderkind Lamine Yamal glänzte in den letzten beiden Länderspielen mit drei Toren sowie einer Vorlage und startet erneut auf dem Flügel. In der Startelf werden zudem Rückkehrer wie Aymeric Laporte in der Abwehr sowie Strategen wie Rodri und Dani Olmo im Mittelfeld erwartet. Bei den Gästen fehlt Pavel Sulc nach seiner Roten Karte gegen England gesperrt, während Adam Karabec verletzungsbedingt ausfällt.

Mögliche Aufstellungen:

Spanien: Simon – Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri – Yamal, Olmo, N. Williams – Oyarzabal

Tschechien: Kovar – Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama – Sadilek, Cerv – Radosta, Kral, Lingr – Hlozek