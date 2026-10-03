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"Verdammte Legende"

Nach Demenz-Diagnose: Bruce Willis zeigt sich auf neuem Foto

© Dave Benett/WireImage
Seit seiner Demenzerkrankung lebt Bruce Willis weitgehend zurückgezogen. Nun zeigt seine Ehefrau Emma ein neues Foto des Hollywoodstars und richtet emotionale Worte an ihren Mann.
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2022 machte die Familie öffentlich, dass bei Bruce Willis Aphasie diagnostiziert worden war. Ein Jahr später folgte die Nachricht, dass der Schauspieler an frontotemporaler Demenz (FTD) leidet. Seine Karriere hatte der heute 71-Jährige bereits aus gesundheitlichen Gründen beendet.

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Anlässlich der weltweiten FTD-Aktionswoche, die auf die Erkrankung aufmerksam machen soll, veröffentlichte Emma Heming Willis nun einen neuen Schnappschuss ihres Mannes. Darauf trägt Bruce ein weißes, bemaltes T-Shirt, eine Sonnenbrille und einen Fischerhut.

"Er ist die treibende Kraft"

Zu dem Bild schrieb Emma, sie könne die Aktionswoche nicht verstreichen lassen, ohne über Bruce zu sprechen. "Er ist die treibende Kraft hinter meinem Engagement", erklärte die 50-Jährige.

Seit der Diagnose setzt sie sich öffentlich für Menschen mit Demenz und deren Angehörige ein. Bruce habe ihr dabei viele Türen geöffnet, die sie weiterhin nutzen wolle.

"Ich werde nicht zulassen, dass seine Diagnose vergebens ist", betonte Emma. Sie sei überzeugt, dass Bruce stolz wäre, wenn er wüsste, dass seine Geschichte anderen betroffenen Familien und pflegenden Angehörigen dabei hilft, gesehen und gehört zu werden.

"Er ist und bleibt eine verdammte Legende"

Zum Abschluss richtete Emma besonders persönliche Worte an ihren Ehemann: "In diesem nächsten Kapitel seines Lebens baut Bruce weiter an seinem Vermächtnis. Er ist und bleibt eine verdammte Legende. Und ich bin so stolz darauf, seine Frau zu sein."

© Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Bruce Willis und Emma Heming Willis lernten sich 2007 in einem Fitnessstudio kennen. Zwei Jahre später heirateten sie. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die 14-jährige Mabel und die 12-jährige Evelyn.

Aus seiner früheren Ehe mit Schauspielerin Demi Moore hat Bruce Willis außerdem drei weitere Töchter.

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