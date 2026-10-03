Meghans Geschenk für Prinzessin Eugenie landet auf eBay

Ein persönliches Geschenk von Meghan sorgt für Wirbel: Ein Exemplar ihres Kinderbuchs "The Bench" soll für Prinzessin Eugenie und deren Ehemann Jack bestimmt gewesen sein. Nun tauchte das Buch auf eBay auf.

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Bei dem angebotenen Buch handelt es sich um eine Erstausgabe von "The Bench" aus dem Jahr 2021. Auf der ersten Seite befindet sich eine handschriftliche Widmung, die Meghan offenbar an "Eug & Jack" gerichtet hat.

Darin schreibt sie über die besondere Verbindung zwischen Vater und Sohn und erklärt, dass sie das Gedicht, auf dem das Buch basiert, in Frogmore geschrieben habe. Das Buch soll laut Verkäufer nach der Geburt von Eugenies Sohn August im Februar 2021 ein persönliches Geschenk gewesen sein.

Der Londoner Händler bot das Exemplar für 19.999,99 Pfund an. Zehn Prozent des Verkaufserlöses sollten laut "Daily Beast" an eine Organisation gehen, die benachteiligte Kinder in Thailand unterstützt. Das Angebot ist inzwischen nicht mehr verfügbar. Ob das Buch tatsächlich verkauft wurde, ist unklar.

Warum landete das Buch im Netz?

Genau das sorgt nun für Spekulationen. Die Widmung wurde bislang nicht unabhängig auf ihre Echtheit überprüft. Vertreter von Meghan und Eugenie wurden laut "Daily Beast" zu dem Angebot kontaktiert.

Eine mögliche Erklärung wäre, dass das Buch beim Auszug von Eugenie und Jack aus Frogmore Cottage zurückblieb und später beim Räumen des Hauses gefunden wurde. Ob es tatsächlich so war, ist allerdings nicht bekannt.

Eugenie lebte in Meghans und Harrys altem Zuhause

Eugenie und Jack waren im November 2020 in Frogmore Cottage eingezogen und verließen das Anwesen 2022 wieder. Zuvor hatten Harry und Meghan dort nach ihrer Hochzeit rund zehn Monate gelebt, bevor sie nach Kalifornien übersiedelten.

© Samir Hussein/WireImage

Das Cottage war Harry und Meghan von Queen Elizabeth II. zur Verfügung gestellt worden. Für die Renovierung waren 2,4 Millionen Pfund aus öffentlichen Mitteln aufgewendet worden. Das Paar zahlte die Summe nach seinem Rückzug aus dem Königshaus im September 2020 zurück.

Im Jänner 2023, einen Tag nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Spare", leitete König Charles laut "Daily Beast" den Entzug des Nutzungsrechts ein.

Das steckt hinter "The Bench"

"The Bench" erschien im Juni 2021 und basiert auf einem Gedicht, das Meghan ursprünglich zum Vatertag für Harry geschrieben hatte. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Vätern und ihren Söhnen.

Ausgerechnet ein persönliches Exemplar für Eugenie und Jack sorgt nun Jahre später erneut für Aufmerksamkeit. Warum es auf eBay auftauchte und wer es dort angeboten hat, bleibt offen.