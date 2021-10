Kurz: Mein Plan für die Steuer-Reform

Der Kanzler erklärt heute um 20 Uhr auf oe24.TV die Steuerpläne seiner Regierung.

Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt heute um 20 Uhr auf oe24.TV, wie Österreicher entlastet werden. Wie viel mehr Geld es für die Familien gibt und was die Öko-Steuer genau bedeutet – das ganze Kanzler-Interview heute um 20 Uhr auf oe24.TV.



oe24.TV: Was werden denn die Schwerpunkte dieser Steuerreform sein?



Sebastian Kurz: Wir planen eine Reform, bei der einerseits die CO2-Bepreisung eingeführt werden soll. Emissionen, die unserem Planeten schaden, bekommen einen Preis. Zum zweiten, das ist ganz wesentlich, wird es eine Entlastung für arbeitende Menschen, für kleine, für mittlere Einkommen geben. Und zwar ganz besonders für Familien und natürlich auch für Pensionisten – also für alle, die ihr Leben lang gearbeitet haben.



Einen ersten Auszugs des Interviews lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!