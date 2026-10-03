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Rassismus-Skandal

"Du bist hier nicht zu Hause": Eklat um ÖVP-Politiker am Oktoberfest

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Menschenmenge in einem festlich geschmückten Bierzelt auf dem Oktoberfest.
© Getty Images
Der Unternehmer sorgt auf der Münchner Wiesn für einen Rassismus-Skandal.
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Ein Video vom Münchner Oktoberfest sorgt auch in Österreich für Aufregung. Darauf ist ein Tiroler ÖVP-Politiker und Gemüsebauer zu sehen, der sich in einem Gespräch mit Influencer C. Adaamm zu einer Aussage hinreißen lässt, die anschließend in den sozialen Medien für heftige Kritik sorgte.

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"Nicht zu Hause"

"Du bist hier nicht zu Hause", sagt der Funktionär aus dem Bezirk Innsbruck-Land in dem mittlerweile verbreiteten Video. Als sein Gesprächspartner daraufhin fragt, wer das bestimme, legt der Tiroler nach und erklärt, hier seien "die Deutschen" zu Hause. Auf die Frage, wie denn Deutsche aussehen, antwortete der Funktionär "Weiß". Das Video verbreitete sich anschließend in den sozialen Medien.

Der Betroffene selbst reagierte inzwischen auf die Veröffentlichung des Videos. In einer Stellungnahme räumte er ein, sich danebenbenommen zu haben. "Dummheiten von mir gegeben habe, die nicht meine Werte widerspiegeln", erklärte er. Zudem führte er seinen Zustand auf den Alkoholkonsum zurück: "Ich habe zu viel getrunken und Dinge gesagt, die absolut inakzeptabel und nicht in Ordnung sind."

Distanzierung

Gleichzeitig entschuldigte sich der Unternehmer für seine Äußerungen. Als Gemüsebauer arbeite er täglich mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. "Das, was ich gesagt habe, ist absolut nicht richtig und es tut mir leid", erklärte er.

Auch die Tiroler Gemüsebauern distanzierten sich ausdrücklich von den Aussagen. Der Verein bezeichnete die Äußerungen als "inakzeptabel" und betonte, sie stünden im Widerspruch zu den eigenen Werten. Auf Tirols landwirtschaftlichen Betrieben arbeiteten Menschen aus unterschiedlichen Nationen täglich zusammen. Respekt und ein fairer Umgang müssten unabhängig von Herkunft oder Nationalität gelten.

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