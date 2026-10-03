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Partnerin überrascht

Erst entfolgt, dann getrennt: Liebes-Aus bei Elon Musk

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Shivon Zilis, die Mutter von vier Kindern von Elon Musk, hat öffentlich das Ende ihrer Beziehung bestätigt. Besonders bitter für die Technologie-Managerin: Nach ihren eigenen Worten kam die Trennung offenbar ohne Vorwarnung.
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Mit einem emotionalen Post auf X machte Zilis das Liebes-Aus öffentlich. "Es ist schwer, innerhalb einer Woche und ohne jede Vorwarnung von ,verliebt sein‘ zu ,loslassen‘ überzugehen, aber manchmal ist es eben einfach so", schrieb sie.

Zuvor war bekannt geworden, dass Musk ihr auf X nicht mehr folgt. Der Milliardär selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu der Trennung geäußert. Auch deshalb sorgt die Nachricht nun für Aufsehen.

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Zilis fand trotz des offenbar abrupten Endes sehr persönliche und versöhnliche Worte für ihren Ex-Partner. Sie schrieb, sie sei dankbar dafür, Musk gezeigt zu haben, wie es sich anfühle, "tief verstanden, umsorgt und friedvoll geliebt" zu werden.

Sie wollte sein "sicherer Hafen" sein

Besonders deutlich wird, wie eng die beiden offenbar miteinander verbunden waren. Zilis beschreibt ihr gemeinsames Zuhause als einen Ort, an dem Musk zur Ruhe kommen konnte.

"Ich werde ihn schrecklich vermissen", schrieb sie. Sie habe ihn "mehr geliebt als das eigene Leben" und durch ihn enorm viel gelernt.

Trotz der Trennung möchte Zilis offenbar keinen Rosenkrieg. Ihr Wunsch: Sie und Musk sollen weiterhin Freunde bleiben und sich gemeinsam um ihre Kinder kümmern können.

Vier gemeinsame Kinder

Die beiden haben vier Kinder zusammen. 2021 kamen die Zwillinge Strider und Azure zur Welt, 2024 folgte Tochter Arcadia. 2025 wurde die Geburt von Sohn Seldon bekannt.

Auch deshalb dürfte die Trennung für beide weitreichende Folgen haben. Zilis betont in ihrem Post, dass die gemeinsame Familie für sie weiterhin im Mittelpunkt steht.

Zum Schluss richtet sie sich noch einmal direkt an Musk: Sie leide zwar unter der Trennung, wünsche ihm aber weiterhin Glück. "Die Welt kann sich glücklich schätzen, dich zu haben", schrieb sie.

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