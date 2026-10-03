oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Pilot packt aus

Wanderer ruft Hubschrauber - weil er Durst hat

OR
von
Roter Rettungshubschrauber startet auf einer grünen Bergwiese in den Schweizer Alpen.
© Getty Images
Der Bergtourismus boomt – doch mit den steigenden Besucherzahlen nehmen offenbar auch ungewöhnliche Rettungseinsätze zu.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Schweizer Helikopterpilot berichtet von immer mehr Fällen, bei denen Wanderer wegen vergleichsweise kleiner Beschwerden Hilfe anfordern. Einer dieser Einsätze hatte einen besonders kuriosen Grund: Ein Wanderer hatte schlicht Durst.

Auch interessant

Nach Demenz-Diagnose: Bruce Willis zeigt sich auf neuem Foto

Neues Umfrage-Beben in Deutschland

Holzleitner winkt für SPÖ-Spitze ab: "Stehe nicht zur Verfügung"

Robert Andenmatten, seit 35 Jahren als Helikopterpilot im Einsatz, schilderte gegenüber der SRF-"Rundschau" seine Erfahrungen aus dem Rettungsalltag. Häufig gehe es um Verletzungen, die mit besserer Vorbereitung möglicherweise vermeidbar wären. So beobachte er immer wieder Wanderer mit ungeeignetem Schuhwerk. Manche versuchten sogar, mit Stöckelschuhen kurze Strecken auf Bergwegen zurückzulegen.

Kleine Wehwehchen

Doch nicht nur schlechte Ausrüstung sorgt für Einsätze. Laut Andenmatten werde auch wegen kleinerer Beschwerden zunehmend schneller Hilfe gerufen. "Wegen einem kleineren Wehwehchen wird schneller mal Hilfe gefordert", sagt der Pilot.

Besonders kurios blieb ihm ein Einsatz in Erinnerung, bei dem sich am Berg herausstellte, dass der Grund für den Notruf lediglich Durst war. "Es ist schon eine Wohlstandsgesellschaft, mittlerweile", kommentierte Andenmatten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Das ist der Terror-Pilot der Flydubai-Maschine

Vulkan-Ausbruch erschafft plötzlich zwei neue Inseln

Labor-Panne: Russin (28) stirbt an der Pest

Experte warnt vor Putin-Knall: „Russen fahren die Krallen aus"

"Es ist das letzte Mal" - Touristen-Massen überrennen Bergsee

Trump zahlt 20 Millionen Pensionisten 90 Dollar

Chef zahlt seinen Mitarbeitern plötzlich den Sprit

Wanderer ruft Hubschrauber - weil er Durst hat

Die unglaublichsten Pannen der Todesstrafe

"Sieben Nadeln" - Neue Schock-Details nach Hinrichtungs-Panne