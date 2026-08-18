Österreicher-Klub bekommt prominente Verstärkung

Die drei ÖFB-Legionäre bei Werder Bremen dürfen sich über eine echte Transfer-Überraschung freuen.

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Auch in der kommenden Saison wird Werder Bremen zwischen den Abstiegsplätzen und dem Europa-Kampf pendeln. Um dieses Pendel mehr nach oben ausschlagen zu lassen, holen die Werderaner einen echten Tor-Bomber zurück an die Weser.

Marco Grüll, Marco Friedl und Neuankömmling Alexander Schlager dürften gespannt sein, wenn Niclas Füllkrug nach drei Jahren wieder die Raute tragen wird.

Damals verkauften sie die "Lücke" für rund 18 Mio. Euro an Borussia Dortmund, von dort ging es für 27 Mio. Euro zu West Ham. In London, wie auch bei einer Leihe zum AC Milan, wurde der 33-Jährige aber nie glücklich.

Indirekter Ersatz für Romano Schmid

Nun geht es zurück zu dem Klub, bei dem seine Leistungen einst explodierten. 2021/22 schoss er Bremen mit 19 Toren und acht Vorlagen zurück ins Oberhaus, wo er dann direkt 16 Tore und fünf Vorlagen nachlegte.

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"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Werder für mich ein ganz besonderer Club ist. Daher war ich auch bereit, wirtschaftliche Abstriche zu machen, damit die Leihe zustande kommt", sagte Füllkrug bei seiner Präsentation. Kaufoption existiert keine, sein Vertrag beim Premier-League-Absteiger West Ham läuft noch bis 2028.

"Niclas kennt die Bundesliga und ist für uns in jedem Fall eine Soforthilfe", sagte Bremens Fußball-Chef Peter Niemeyer.

Ein wichtiges Zeichen von Bremen, die mit ÖFB-Star Romano Schmid (für 8,5 Mio. Euro zu Frosinone) ihren wichtigsten Scorer (4 Tore, 8 Vorlagen) verloren haben.