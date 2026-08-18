Guardiola gesteht Scheidung in TV-Doku

Das CL-Spiel Manchester City gegen Juventus erlebte in der Halbzeit eine denkwürdige Ansprache.

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Ein emotionaler Blick hinter die Kulissen: Die neue Prime-Video-Dokumentation "A Beautiful Obsession" liefert nicht nur tiefe Einblicke in die akribische Arbeit von Pep Guardiola, sondern enthüllt erstmals auch hochgradig private und intime Details aus dem Seelenleben des Erfolgstrainers.

Ehrliche Worte zur Leidenschaft

Nach einer bitteren 0:2-Niederlage von Manchester City bei Juventus Turin im Dezember 2024 wandte sich der Star-Coach in der Kabine mit überraschend ehrlichen Worten an seine Mannschaft, um seinen Schützlingen vor Augen zu führen, wie essenziell Leidenschaft für den Erfolg auf und abseits des Platzes ist.

30 gemeinsame Jahre

Dabei überraschte der Spanier sein Team mit einem emotionalen Geständnis über das Ende seiner Ehe mit Cristina Serra. Nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren und neun Jahren Ehe stellte Guardiola vor seinen Spielern klar, dass er verdammt noch mal von der schönsten Frau auf diesem Planeten geschieden sei und fragte "Liebe ich sie? Absolut. Liebt sie mich? Ja. Aber die Leidenschaft ging verloren."

Ab 19. August auf Prime

Nach drei gemeinsamen Jahrzehnten kam das plötzliche Ehe-Aus für viele Fans überraschend. Was genau hinter dem Scheidungs-Drama steckt und wie der Star-Trainer Berufliches und Privates verarbeitet, zeigt die vierteilige Doku "A Beautiful Obsession", die am 19. August auf Prime Video erscheint.