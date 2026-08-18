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Ägypten-Trainer: Kollaps nach Streit seiner zwei Ehefrauen

Mann mit Glatze.
© Getty Images
Ein handfester Skandal um Nationaltrainer Hossam Hassan erschüttert die ägyptische Fußballwelt.
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Der 60-jährige Cheffußballlehrer geriet mitten in einen völlig entgleisten Familienkonflikt, der in einer Hotelanlage komplett außer Kontrolle geriet. Im Netz kursieren derzeit schockierende Aufnahmen, die einen wüsten Streit zwischen zwei Frauen dokumentieren – laut Medienberichten handelt es sich dabei um die beiden Ehefrauen des Nationalcoaches.

Gegenstände als Waffen

Was als verbales Wortgefecht begann, entwickelte sich binnen Sekunden zu einer wüsten Schlägerei. Augenzeugen berichten, dass vor Ort die Fäuste flogen und sogar Gegenstände als Waffen eingesetzt wurden.

Hassan musste ins Spital

Erst dem alarmierten Hotel- und Sicherheitspersonal gelang es, die beiden prügelnden Frauen voneinander zu trennen. Mitten im dramatischen Tumult verließen den 60-jährigen Hassan schließlich die Kräfte: Wie Medien berichten, erlitt der ägyptische Nationaltrainer einen Schwächeanfall, kollabierte vor den Augen der Anwesenden und musste umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Ehefrau ließ die Klage gegen die Kontrahentin nach dem Vorfall schließlich fallen.

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