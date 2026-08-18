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Ex-Bullen-Coach

Premier-League-Millionen locken ÖFB-Dauerbrenner

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Zwei Fußballspieler kämpfen während eines Spiels um den Ball.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Ein schwerreicher Klub aus England zeigt Interesse an RB Leipzigs Nicolas Seiwald.
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Er ist der Dauerbrenner im ÖFB-Team und RB Leipzig, verpasst über die ganze Saison praktisch keine Einsatzminuten.

Diese Verlässlichkeit gepaart mit seinen Leistungen macht ihn seit seinem Wechsel zu den Roten Bullen vor drei Jahren zu einer festen Größe in der Bundesliga. Aber wie lange noch?

Laut "Sky" zeigt nämlich ein ehemaliger Trainer des 25-Jährigen Interesse an seinen Diensten.

Matthias Jaissle trainierte den Mittelfeld-Motor für 91 Partien bei Red Bull Salzburg, nun könnten sich die Wege erneut kreuzen. Nach dem Abgang von Bruno Guimarães zu Arsenal (88 Mio. Euro) tat sich ein großes Loch in der Zentrale bei Newcastle United auf.

Löcher stopfen gehört zum täglich Brot für Seiwald, möglicherweise könnte es in den verbleibenden zwei Wochen des Transferfensters also schnell gehen.

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Bisher, so heißt es, beschäftigen sich die "Magpies" aber nur mit Ralf Rangnicks Lieblingsschüler.

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