Männerduft: Warum  Pheromon-Parfums besonders anziehend wirken

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Es gibt Düfte, die einfach gut riechen. Und dann gibt es Parfums, die mit einem zusätzlichen Versprechen spielen: Sie sollen nicht nur auffallen, sondern auf andere Menschen besonders anziehend wirken. Genau in diese Kategorie fällt das SYXGOTT Heartbreaker Männerparfum mit Pheromon-Öl.

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Der Herrenduft wird als intensiv, würzig und zugleich erfrischend beschrieben und kostet aktuell 79,99 Euro für 50 ml. Aber was steckt eigentlich hinter dem Begriff Pheromon-Parfum?

Was soll ein Pheromon-Parfum überhaupt bewirken?

Die Idee klingt verführerisch: Pheromone sind chemische Signalstoffe, die bei vielen Tierarten nachweislich eine Rolle bei der Kommunikation und auch beim Paarungsverhalten spielen.

Bei Menschen ist die Sache allerdings wesentlich komplizierter. Es gibt bislang keinen überzeugenden wissenschaftlichen Beleg dafür, dass ein handelsübliches Pheromon-Parfum Menschen automatisch sexuell attraktiver macht oder bei anderen eine bestimmte Reaktion auslöst.

SYXGOTT HEARTBREAKER Männerparfum mit Pheromon Öl © SYXGOT

Wenn Ihnen also jemand verspricht, ein paar Spritzer würden Sie unwiderstehlich machen, sollten Sie skeptisch werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein solcher Duft keinerlei Einfluss auf Ihre Ausstrahlung haben kann. Denn hier kommt ein viel alltäglicherer Effekt ins Spiel: Ein Parfum, mit dem Sie sich wohlfühlen, kann Ihr eigenes Auftreten verändern. Sie fühlen sich gepflegter, vielleicht selbstbewusster und treten entsprechend anders auf.

Und das kann durchaus attraktiv wirken.

SYXGOTT Heartbreaker setzt auf einen intensiven Auftritt

Beim Heartbreaker steht entsprechend nicht nur das beworbene Pheromon-Öl im Mittelpunkt. Viel wichtiger ist aus unserer Sicht das eigentliche Duftprofil.

SYXGOTT beschreibt das Extrait de Parfum als intensiv, würzig und erfrischend. Damit positioniert sich der Duft als Herrenparfum, das nicht völlig unbemerkt bleiben möchte.

Gerade im Spätsommer ist diese Kombination interessant. Wenn die richtig heißen Tage langsam verschwinden und die Abende wieder etwas kühler werden, darf ein Duft unserer Meinung nach wieder etwas kräftiger und würziger ausfallen.

Sie könnten ihn zum Dinner genauso tragen wie bei einem Date oder am Wochenende beim Ausgehen.

SYXGOTT HEARTBREAKER Männerparfum mit Pheromon Öl © SYXGOT

Extrait de Parfum ist hier ein interessanter Punkt

Ein Detail, das wir spannender finden als das Pheromon-Versprechen, ist die Bezeichnung Extrait de Parfum.

Diese Duftkategorie steht üblicherweise für eine vergleichsweise hohe Konzentration an Duftstoffen. Das bedeutet nicht automatisch, dass jedes Extrait den ganzen Tag hält, denn Haltbarkeit und Projektion hängen stark von Rezeptur, Haut und Umgebung ab. Grundsätzlich ist ein Extrait aber auf einen intensiveren Duftcharakter ausgelegt.

Unser Tipp: Fangen Sie lieber mit wenig Produkt an.

Besonders bei kräftigen Herrendüften sind zwei gezielt gesetzte Spritzer oft angenehmer als eine komplette Duftwolke. Hals und Handgelenke sind klassische Stellen. Reiben Sie die Handgelenke anschließend nicht kräftig aneinander.

Macht Sie das Parfum wirklich attraktiver?

Hier würden wir ganz klar zwischen Marketing und Realität unterscheiden.

Nein, ein Pheromon-Parfum ist kein wissenschaftlich belegter Liebestrank. Sie sollten deshalb nicht erwarten, dass fremde Menschen plötzlich allein wegen des Parfums anders auf Sie reagieren.

Duft und Attraktivität hängen ohnehin stark vom persönlichen Geschmack ab. Was eine Person fantastisch findet, kann einer anderen viel zu intensiv sein.

Interessant wird das Konzept eher indirekt: Wenn Ihnen der Duft gefällt und Sie sich damit gut fühlen, tragen Sie ihn wahrscheinlich auch selbstbewusster. Zusammen mit gepflegtem Auftreten, Körpersprache und Persönlichkeit kann ein passendes Parfum durchaus Teil eines attraktiven Gesamteindrucks sein.

Eine Parfumprobe ist inklusive

Ein schönes Detail beim SYXGOTT Heartbreaker ist die laut Produktbeschreibung enthaltene Parfumprobe. Gerade bei Düften ist das praktisch, denn ein Parfum entwickelt sich auf der Haut häufig anders als direkt aus dem Flakon.

Geben Sie dem Duft deshalb etwas Zeit. Testen Sie ihn nicht nur für fünf Minuten, sondern tragen Sie ihn einen Nachmittag oder Abend. Erst dann zeigt sich, ob Sie mit seiner Entwicklung wirklich glücklich werden.

Unser Fazit: Der Duft ist wichtiger als das Pheromon-Versprechen

Der SYXGOTT Heartbreaker ist vor allem für Männer interessant, die einen auffälligeren, würzig-frischen Duft suchen und mit dem etwas provokanten "Heartbreaker"-Konzept spielen möchten.

Das Pheromon-Thema macht das Parfum natürlich neugierig. Wir würden es aber nicht zum Hauptargument machen. Wissenschaftlich lässt sich das Versprechen einer besonderen Anziehungskraft durch solche Parfums beim Menschen bislang nicht überzeugend untermauern.

Der attraktivste Effekt könnte am Ende viel einfacher sein: Sie finden Ihren Duft gut, fühlen sich damit wohl und treten selbstbewusster auf. Und dafür braucht es vermutlich weniger geheimnisvolle Pheromone, als die Werbung manchmal vermuten lässt.

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