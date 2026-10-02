Reiskocher unter 100 Euro: Für wen sich die Anschaffung wirklich lohnt

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Sushi-Abend zu Hause, eine schnelle Bowl nach der Arbeit oder Curry mit perfekt gegartem Reis: Wer regelmäßig Reis isst, kennt das Problem. Im Topf ist er schnell zu weich, klebt am Boden oder man erwischt einfach nicht die richtige Menge Wasser. Ein Reiskocher verspricht genau hier Abhilfe – und dafür müssen Sie nicht unbedingt tief in die Tasche greifen.

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Ein besonders beliebtes Modell gibt es derzeit bei Amazon im Angebot: Der Russell Hobbs Reiskocher mit 1,2 Litern Fassungsvermögen ist aktuell als befristetes Angebot erhältlich. Mehr als 800 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft, dazu kommen bereits 9.773 Bewertungen.

Sushi zu Hause? Ein Reiskocher macht es deutlich entspannter

Russell Hobbs Reiskocher 1,2l inkl. Dampfgarer © Russell Hobbs

Gerade wenn Sie gerne Sushi selbst machen, kann sich ein Reiskocher schnell bezahlt machen. Schließlich steht und fällt gutes Sushi mit dem Reis. Der Reiskocher übernimmt das gleichmäßige Garen, während Sie sich bereits um Gemüse, Lachs, Avocado und Co. kümmern können. Anschließend müssen Sie den Reis für Sushi natürlich noch entsprechend würzen und abkühlen lassen.

Aber auch abseits des Sushi-Abends ist das Gerät praktisch: für Reis zu Currys, asiatische Bowls, Gemüsegerichte oder einfach als schnelle Beilage.

Was kann der Russell Hobbs Reiskocher?

Das Modell besitzt einen antihaftbeschichteten Gartopf und eine automatische Warmhaltefunktion. Ist der Reis fertig, kann er also warmgehalten werden, bis der Rest des Essens auf dem Tisch steht.

Russell Hobbs Reiskocher 1,2l inkl. Dampfgarer © Russell Hobbs

Mitgeliefert werden außerdem Messbecher und Reislöffel. Besonders praktisch ist der zusätzliche Dampfgar-Einsatz: Während unten der Reis gart, können Sie beispielsweise Gemüse darüber dämpfen und so mit wenig Aufwand eine komplette Mahlzeit vorbereiten.

Mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Litern ist das Gerät vor allem für Haushalte interessant, in denen regelmäßig Reis auf dem Speiseplan steht.

Für wen lohnt sich die Anschaffung?

Wenn Sie nur alle paar Monate eine kleine Portion Reis kochen, brauchen Sie wahrscheinlich kein zusätzliches Küchengerät. Essen Sie dagegen mehrmals pro Woche Reis, lieben Sushi oder bereiten gerne Bowls und asiatische Gerichte zu, kann ein Reiskocher den Alltag tatsächlich erleichtern.

Sie müssen den Topf nicht ständig kontrollieren und können sich währenddessen um den Rest des Essens kümmern. Dass der Russell Hobbs derzeit bei Amazon als befristetes Angebot geführt wird und zuletzt mehr als 800 Mal innerhalb eines Monats gekauft wurde, macht das Modell zusätzlich interessant.

Und vielleicht ist genau das der beste Grund für die Anschaffung: Der nächste Sushi-Abend findet einfach zu Hause statt.

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