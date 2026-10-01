Der Dreame-Nass- und Trockensauger ist 47% reduziert

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Die Amazon Prime Days rücken näher – doch bei einigen Produkten können Sie schon jetzt sparen. Zu den frühen Prime-Angeboten gehört aktuell auch der Dreame H12 Pro Ultra. Der Nass- und Trockensauger ist besonders interessant, wenn Sie sich das lästige Saugen und anschließende Wischen in zwei Arbeitsschritten sparen möchten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Saugen und Wischen in einem Schritt

Mit einer Saugleistung von 16.000 Pa nimmt der Dreame H12 Pro Ultra trockenen und feuchten Schmutz auf. Dank Doppel-Kantenreinigungsbürste kommt er dabei auch nah an Ränder und Fußleisten – praktisch für die schnelle Reinigung im Alltag.

Besonders angenehm: Nach dem Putzen übernimmt das Gerät einen Teil der Arbeit selbst. Die Bürste wird mit 60 °C heißem Wasser gereinigt und anschließend 30 Minuten mit Heißluft getrocknet. Das macht den H12 Pro Ultra vor allem für alle spannend, die möglichst wenig Zeit mit der Reinigung des Reinigungsgeräts verbringen möchten.

© Dreame

Schon über 1.000 Mal im letzten Monat gekauft

Dass das Modell aktuell gefragt ist, zeigen auch die Amazon-Zahlen: Mehr als 1.000 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft, außerdem hat der Dreame H12 Pro Ultra bereits 1.671 Bewertungen gesammelt.

Passend zu den bevorstehenden Prime Days ist das Modell derzeit als "Frühes Prime-Angebot" gekennzeichnet. Wenn Sie ohnehin einen Nass- und Trockensauger für Ihren Haushalt suchen, lohnt sich deshalb jetzt ein Blick auf den aktuellen Amazon-Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.