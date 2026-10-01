Frühes Prime-Angebot: Samsung Galaxy S26 Ultra im Amazon-Angebot

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Wer schon länger mit einem neuen Premium-Smartphone liebäugelt, sollte heute einen Blick auf Amazon werfen. Dort ist das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB Speicher aktuell als "Frühes Prime-Angebot" gelistet. Gerade bei einem Smartphone dieser Klasse kann sich der richtige Angebotszeitpunkt lohnen – und das Modell bringt von Galaxy AI bis zur 200-MP-Kamera einiges mit.

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Samsung Galaxy S26 Ultra im frühen Prime-Angebot

Das angebotene Samsung Galaxy S26 Ultra kommt in der Farbe Black und bietet 12 GB RAM sowie großzügige 512 GB Speicher. Damit haben Sie reichlich Platz für Fotos, Videos, Apps und Dokumente und müssen nicht ständig überlegen, welche Dateien Sie wieder löschen.

Besonders interessant: Diese Variante wird laut Amazon exklusiv auf Amazon angeboten und beinhaltet drei Jahre Herstellergarantie.

Aktuell wird das Smartphone dort als "Frühes Prime-Angebot" geführt. Wer ohnehin über einen Wechsel nachgedacht hat, kann sich das Angebot deshalb jetzt genauer ansehen.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

200-MP-Kamera trifft auf Galaxy AI

Ein Highlight des Galaxy S26 Ultra ist die 200-MP-Kamera. Wer sein Smartphone regelmäßig für Urlaubsbilder, Familienfotos, Social Media oder Videos verwendet, bekommt damit ein Modell, bei dem die Kamera klar im Mittelpunkt steht.

Dazu kommt Galaxy AI. Samsungs KI-Funktionen sollen den Smartphone-Alltag an verschiedenen Stellen unterstützen und machen das S26 Ultra besonders für alle interessant, die nicht nur ein leistungsstarkes Handy, sondern auch aktuelle AI-Funktionen nutzen möchten.

Privacy Display für mehr Privatsphäre unterwegs

Ein weiteres interessantes Feature ist das angegebene Privacy Display. Gerade wenn Sie Ihr Smartphone häufig unterwegs, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an anderen belebten Orten verwenden, kann zusätzlicher Sichtschutz praktisch sein.

Mit Android, 12 GB RAM und 512 GB Speicher ist das Galaxy S26 Ultra gleichzeitig auf anspruchsvolle Nutzung ausgelegt. Ob Multitasking, Streaming, Fotografie oder zahlreiche Apps – die Ausstattung positioniert das Modell klar im Premiumsegment.

Fast 500 Bewertungen auf Amazon

Auch erste Käufer haben das Smartphone bereits bewertet: Auf der von uns aufgerufenen Amazon-Produktseite werden aktuell 497 Rezensionen angezeigt.

Wer das Samsung-Flaggschiff ohnehin auf seiner Wunschliste hatte, bekommt damit gerade einen zusätzlichen Kaufanreiz: 512 GB Speicher, Galaxy AI, 200-MP-Kamera, Privacy Display und drei Jahre Herstellergarantie treffen aktuell auf ein frühes Prime-Angebot.

Jetzt beim frühen Prime-Angebot zuschlagen

Gerade Premium-Smartphones sind eine größere Anschaffung. Umso interessanter sind zeitlich begrenzte Aktionen. Das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB ist aktuell Teil der frühen Prime-Angebote bei Amazon – und damit einen Blick wert, wenn Sie ohnehin ein neues High-End-Smartphone suchen.

Unser Tipp: Prüfen Sie vor dem Kauf direkt bei Amazon noch einmal den aktuell angezeigten Angebotspreis und die Konditionen. Bei Aktionsangeboten können sich Preis und Verfügbarkeit kurzfristig ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.