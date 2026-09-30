Prime Day startet: Diese Amazon-Deals können Sie sich jetzt sichern

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Wer auf die nächsten großen Prime-Angebote wartet, muss offenbar nicht bis zum eigentlichen Shopping-Event durchhalten. Bei Amazon sind bereits erste frühe Prime-Angebote verfügbar – darunter Technik, Smart-Home-Produkte und praktische Haushaltshelfer.

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Vom Echo Dot im Doppelpack über einen leistungsstarken Saugroboter bis zum Fensterputzroboter: Wir zeigen Ihnen vier Deals, die Sie sich schon heute vor dem Prime Day genauer ansehen können.

Echo Dot im Doppelpack: Smart Home zum frühen Prime-Preis

Ein Echo Dot ist praktisch – mit zwei Geräten lassen sich gleich mehrere Räume smart ausstatten. Amazon bietet aktuell den Echo Dot der neuesten Generation im Doppelpack als frühes Prime-Angebot an.

Echo Dot (Neueste Generation) © Amazon

Der kompakte WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher kommt mit Alexa und lässt sich unter anderem für Musik, Nachrichten, Timer oder die Steuerung kompatibler Smart-Home-Geräte verwenden. Das angebotene Set enthält zwei Echo Dots in Anthrazit und wird mit Alexa+ Early Access beworben.

Besonders auffällig ist die Resonanz: Für das Produkt werden bereits 194.680 Kundenbewertungen angezeigt. Zudem steht es aktuell auf Platz 1 der Amazon-Bestseller in der Kategorie "Amazon-Geräte & Zubehör".

Unser Deal-Fazit: Wenn Sie ohnehin mehrere Räume mit Alexa ausstatten möchten, kann sich das Doppelpack im frühen Prime-Angebot besonders lohnen.

ECOVACS T90 PRO Omni: Premium-Saugroboter mit 30.000 Pa

Wer die Hausarbeit lieber einem Roboter überlässt, findet unter den frühen Prime-Angeboten auch den ECOVACS T90 PRO Omni. Der Saug- und Wischroboter wird mit einer Saugleistung von 30.000 Pa beworben und soll damit auch stärkeren Verschmutzungen zu Leibe rücken.

ECOVACS T90 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion 30.000 Pa © ECOVACS

Zur Ausstattung gehören unter anderem OZMO ROLLER 3.0 mit TruEdge, Triple Lift, PowerBoost und AIVI 3D. Praktisch ist außerdem die automatische Dosierung der Reinigungslösung.

Das Modell trägt aktuell die Kennzeichnung "Amazons Tipp", hat 936 Kundenbewertungen gesammelt und wurde laut Amazon mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Gerade bei einem höherpreisigen Haushaltsgerät lohnt sich ein Blick auf die frühen Prime-Angebote – insbesondere, wenn Sie einen Saugroboter ohnehin auf Ihrer Wunschliste haben.

Fire Max 11: Amazon-Tablet im befristeten Angebot

Auch für alle, die ein Tablet für Streaming, Surfen oder den Alltag suchen, ist bereits ein Deal dabei. Das Amazon Fire Max 11 der neuesten Generation ist aktuell als befristetes Angebot gekennzeichnet.

Amazon Fire Max 11-Tablet (Neueste Generation) © Amazon

Das Tablet besitzt ein 11 Zoll großes Display, einen Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM. Die angegebene Akkulaufzeit liegt bei bis zu 14 Stunden. Das hier angebotene Modell verfügt über 64 GB Speicher und wird mit Werbung ausgeliefert.

Amazon kennzeichnet das Fire Max 11 zudem als "Amazons Tipp". Mehr als 200 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft, hinzu kommen aktuell 984 Kundenbewertungen.

Damit könnte der Deal vor allem für Sie interessant sein, wenn Sie ein größeres Tablet suchen, ohne direkt zu einem deutlich teureren Premium-Modell greifen zu wollen.

ECOVACS WINBOT Mini: Fensterputzen übernimmt jetzt der Roboter

Fensterputzen gehört für viele wahrscheinlich nicht zu den beliebtesten Aufgaben im Haushalt. Der ECOVACS WINBOT Mini soll genau hier Arbeit abnehmen – und ist aktuell ebenfalls Teil der frühen Prime-Angebote.

ECOVACS WINBOT Mini Fensterputzroboter, Grau © ECOVACS

Der kompakte Fensterputzroboter ist laut Hersteller auch für kleinere Fenster konzipiert. Zur Ausstattung zählen Doppel-Düsen mit Ultraschall-Zerstäubung, intelligente Pfadplanung, ein Anti-Rutsch-System sowie ein 9-Stufen-Schutzsystem.

Bei Amazon ist der WINBOT Mini derzeit sogar Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Fensterputzroboter. Das Modell kommt auf 1.281 Kundenbewertungen und wurde laut Plattform mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Schon vor dem Prime Day sparen

Der Prime Day mag noch bevorstehen, die Schnäppchenjagd hat bei Amazon aber bereits begonnen. Die Kennzeichnung "Frühes Prime-Angebot" zeigt: Prime-Mitglieder können sich ausgewählte Deals schon vor dem eigentlichen Shopping-Event sichern.

Besonders interessant sind die frühen Angebote, wenn eines der Produkte ohnehin auf Ihrer Einkaufsliste steht. Denn ob ein Deal am Prime Day selbst noch günstiger wird, lässt sich vorab nicht sicher sagen. Wer nicht warten möchte, kann daher bereits heute die aktuellen Preise vergleichen und zuschlagen, wenn das Angebot für die eigenen Bedürfnisse passt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.