Neueste Geenration: Kindle 41% günstiger auf Amazon!

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Wer gerne liest, aber nicht ständig schwere Bücher mit sich herumtragen möchte, dürfte bei diesem Angebot hellhörig werden. Der Kindle der neuesten Generation gehört zu den kompaktesten E-Readern von Amazon – und ist aktuell als befristetes Angebot erhältlich. Wer ohnehin über einen Kindle nachgedacht hat, sollte deshalb nicht allzu lange warten.

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Tausende Bücher immer griffbereit

Gerade im Urlaub, auf dem Weg zur Arbeit oder gemütlich auf dem Sofa zeigt sich der große Vorteil eines E-Readers: Statt mehrere Bücher einzupacken, haben Sie Ihre digitale Bibliothek auf einem einzigen kompakten Gerät dabei. Mit 16 GB Speicherplatz bietet der Kindle reichlich Platz für E-Books.

Amazon Kindle (neueste Generation) © Amazon

Die neueste Generation ist laut Amazon der leichteste und kompakteste Kindle. Der blendfreie Bildschirm ist darauf ausgelegt, sich angenehm wie Papier lesen zu lassen. Gleichzeitig wurde das Umblättern beschleunigt. Praktisch ist außerdem das anpassbare Frontlicht, mit dem Sie die Darstellung an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen können.

Matchagrün macht den Kindle zum Hingucker

Besonders schön finden wir die Variante in Matchagrün. Die sanfte Farbe hebt sich angenehm vom klassischen Schwarz vieler technischer Geräte ab und macht den Kindle fast schon zum kleinen Lifestyle-Accessoire.

Ein weiterer Pluspunkt dieser Ausführung: Der Kindle kommt ohne Werbung. Damit erscheinen auf dem Sperrbildschirm keine gesponserten Bildschirmschoner.

Kindle-Deal: Hier lohnt sich schnelles Zugreifen

Amazon kennzeichnet den Kindle derzeit als befristetes Angebot. Gerade wenn Sie schon länger mit einem E-Reader liebäugeln oder ein praktisches Geschenk für einen Bücherfan suchen, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein.

Amazon Kindle (neueste Generation) © Amazon

Unser Tipp: Bei zeitlich begrenzten Amazon-Aktionen können sich Preis und Verfügbarkeit schnell ändern. Wenn der Kindle ohnehin auf Ihrer Wunschliste steht, lohnt es sich daher, das aktuelle Angebot zeitnah anzusehen.

Fazit

Kompakt, leicht, 16 GB Speicher und ein blendfreies Display: Der Kindle der neuesten Generation bringt alles mit, was Sie für entspannte Lesestunden brauchen. Die Version in Matchagrün sieht dabei auch noch besonders hübsch aus. Wer künftig seine ganze Bibliothek in die Handtasche packen möchte, sollte sich das befristete Angebot genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.