Perfekt für kalte Tage: Dieser Whirlpool bringt Wellness nach Hause

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Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kühler werden, beginnt für viele die gemütlichste Zeit des Jahres. Und was könnte besser zur Cozy Season passen als ein warmer Whirlpool direkt im eigenen Garten oder auf der Terrasse? Bei Amazon gibt es mit dem Arebos Outdoor-Whirlpool ein Modell, das laut Hersteller sogar winterfest ist und Platz für bis zu sechs Personen bietet.

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Mit 1.000 Litern Fassungsvermögen, Heizung, 130 Massagedüsen und LED-Beleuchtung lässt sich damit das Spa-Gefühl nach Hause holen. Bei Amazon trägt das Modell außerdem aktuell die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

130 Massagedüsen für die Wellness-Auszeit

Das Highlight sind die 130 Massagedüsen, die für den typischen Bubble-Spa-Effekt sorgen. Gerade an einem kühlen Herbstabend klingt die Vorstellung verlockend: warmes Wasser, sprudelnde Luftblasen und draußen langsam sinkende Temperaturen.

Arebos Whirlpool | 6 Personen | 1000 Liter | ⌀ 208 cm | Rund | Outdoor © Arebos

Mit einem Durchmesser von 208 Zentimetern und einem Fassungsvermögen von rund 1.000 Litern ist der runde Whirlpool laut Anbieter für bis zu sechs Personen ausgelegt. Damit eignet er sich sowohl für entspannte Abende zu zweit als auch für eine kleine Wellness-Runde mit Freunden.

Mit Heizung, LED-Licht und Abdeckung

Passend zur dunkleren Jahreszeit verfügt der Arebos-Whirlpool auch über eine LED-Beleuchtung. Eine integrierte Heizung bringt das Wasser auf die gewünschte Temperatur, während das Filtersystem zur Wasserpflege beiträgt.

Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Abdeckung. Gerade bei einem Outdoor-Whirlpool ist sie praktisch, wenn der Pool gerade nicht genutzt wird.

Arebos Whirlpool | 6 Personen | 1000 Liter | ⌀ 208 cm | Rund | Outdoor © Arebos

Aufblasbar statt fest installiert

Ein weiterer Vorteil: Es handelt sich um einen aufblasbaren Whirlpool. Sie benötigen also keinen fest eingebauten Jacuzzi, um sich einen kleinen Wellnessbereich zu Hause einzurichten.

Vor dem Kauf sollten Sie allerdings unbedingt prüfen, ob der gewünschte Standort für Größe und Gewicht des vollständig befüllten Whirlpools geeignet ist. Auch die Herstellerhinweise zur Nutzung bei niedrigen Temperaturen sollten Sie beachten.

Arebos Whirlpool | 6 Personen | 1000 Liter | ⌀ 208 cm | Rund | Outdoor © Arebos

Wellness zu Hause statt grauer Herbsttage

Mit Heizung, 130 Massagedüsen, LED-Beleuchtung und Platz für bis zu sechs Personen passt der Arebos-Whirlpool gerade jetzt besonders gut zur Jahreszeit. Statt den Garten oder die Terrasse mit dem Ende des Sommers kaum noch zu nutzen, wird daraus ein kleiner privater Wellnessbereich.

Wer schon länger von einem eigenen Outdoor-Spa träumt, kann sich das Modell bei Amazon deshalb genauer ansehen. Mit aktuell 638 Kundenbewertungen und der Kennzeichnung "Amazons Tipp" hat der Whirlpool dort bereits einiges an Aufmerksamkeit gesammelt.

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