Nie wieder leerer Handyakku: Powerbank gibt es für nur 27 Euro

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Unterwegs geht der Handyakku gerne genau dann zur Neige, wenn keine Steckdose in Sicht ist. Eine leistungsstarke Powerbank gehört deshalb für viele längst zur Grundausstattung auf Reisen. Bei Amazon ist aktuell die INIU 45W Power Bank mit 20.000 mAh im Angebot – und der Deal scheint auf großes Interesse zu stoßen: Amazon kennzeichnet ihn derzeit als "stark nachgefragt".

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Dazu kommen Amazons Tipp, fast 6.000 Kundenbewertungen und mehr als 5.000 Käufe allein im vergangenen Monat.

20.000 mAh und bis zu 45 Watt Schnellladen

Trotz ihres vergleichsweise kompakten Formats bietet die INIU Powerbank eine Kapazität von 20.000 mAh. Interessant ist außerdem die Ladeleistung von bis zu 45 Watt, wodurch kompatible Geräte deutlich schneller mit neuer Energie versorgt werden können als mit einfachen Powerbanks mit niedriger Ausgangsleistung.

INIU 45W Power Bank, Klein 20000mAh Handyakkus mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Laut Anbieter eignet sich das Modell für zahlreiche Smartphones und Tablets, darunter Geräte von Apple, Samsung und Xiaomi sowie iPads.

USB-C-Kabel bereits integriert

Gerade unterwegs gefällt uns ein Detail besonders: Das USB-C-Kabel ist direkt in die Powerbank integriert. Sie müssen also nicht jedes Mal daran denken, zusätzlich ein separates Kabel einzupacken.

Damit eignet sich das Modell besonders als Reisebegleiter – ob im Handgepäck, beim Wochenendtrip oder für lange Tage unterwegs. Laut Produktbeschreibung ist die Powerbank zudem für Flugreisen geeignet. Beachten Sie trotzdem immer die aktuellen Vorgaben Ihrer jeweiligen Airline für Powerbanks im Handgepäck.

INIU 45W Power Bank, Klein 20000mAh Handyakkus mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Amazons Tipp und mehr als 5.000 Käufe im Monat

Auch die Nachfrage spricht für das Modell. Die INIU Powerbank trägt aktuell die Kennzeichnung "Amazons Tipp" und kommt auf 5.988 Kundenbewertungen. Mehr als 5.000 Exemplare wurden laut Amazon allein im vergangenen Monat gekauft.

Noch interessanter für Schnäppchenjäger: Amazon kennzeichnet das aktuelle Angebot als "stark nachgefragt". Wenn Sie ohnehin eine neue Powerbank mit hoher Kapazität suchen, lohnt sich deshalb ein Blick auf den derzeitigen Deal.

Praktischer Reise-Deal bei Amazon

20.000 mAh, bis zu 45 Watt Ladeleistung und ein bereits integriertes USB-C-Kabel machen die INIU Powerbank zu einem praktischen Begleiter für unterwegs. Dass das Modell derzeit zusätzlich im Angebot ist und gleichzeitig stark nachgefragt wird, macht den Deal umso interessanter.

Wer vor der nächsten Reise noch eine Powerbank sucht oder im Alltag nicht mehr ständig nach einer Steckdose Ausschau halten möchte, kann sich das aktuelle Amazon-Angebot genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.