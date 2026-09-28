Bestseller zurück: Dieser Akku-Staubsauger kostet nur 73 Euro

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Keine Lust mehr, beim Staubsaugen ständig das Kabel umzustecken? Dann lohnt sich aktuell ein Blick auf den VACTechPro F02 Lite Akku-Staubsauger. Das kabellose Modell ist derzeit Teil eines zeitlich begrenzten Amazon-Angebots – und die Nachfrage ist beachtlich: Laut Amazon wurde der Staubsauger mehr als 4.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

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Besonders interessant ist der Deal für alle, die einen flexiblen Staubsauger für die schnelle Reinigung zwischendurch suchen. Zum Zeitpunkt unserer Recherche zeigt Amazon außerdem einen laufenden Countdown für das Angebot an. Wer Interesse hat, sollte den aktuellen Dealpreis daher rechtzeitig prüfen.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

50 kPa Saugleistung und 550-Watt-Motor

Der F02 Lite arbeitet laut Hersteller mit einem 550 Watt starken Motor und bis zu 50 kPa Saugleistung. Damit ist er für unterschiedliche Bereiche im Haushalt konzipiert – von Hartböden über Teppiche bis hin zu Tierhaaren.

Praktisch ist vor allem die kabellose Bauweise. Statt erst ein Kabel auszurollen und während der Reinigung die Steckdose wechseln zu müssen, können Sie mit dem Akkusauger flexibel von Raum zu Raum wechseln.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Selbststehend: kleines Detail, großer Vorteil

Ein Feature, das im Alltag schnell praktisch werden kann: Der Akkustaubsauger ist selbststehend. Wenn Sie beim Saugen kurz Möbel verrücken, etwas vom Boden aufheben oder eine Pause machen möchten, müssen Sie das Gerät nicht jedes Mal an eine Wand lehnen.

Hinzu kommt ein 8-stufiges Filtersystem, das auf eine mehrstufige Filterung der eingesaugten Partikel ausgelegt ist.

Mehr als 4.000 Käufe in nur einem Monat

Auch die aktuellen Amazon-Zahlen fallen auf. Der VACTechPro F02 Lite wurde laut Plattform mehr als 4.000 Mal im vergangenen Monat gekauft. Zudem liegen inzwischen 395 Kundenbewertungen vor.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Gerade in Verbindung mit dem aktuell laufenden, zeitlich begrenzten Angebot macht das den Akkustaubsauger zu einem interessanten Deal für alle, die ohnehin über ein neues kabelloses Modell nachdenken.

Amazon-Deal mit Countdown

Wer einen Akkustaubsauger für Böden, Teppiche und Tierhaare sucht, bekommt hier ein Modell mit 550 Watt, bis zu 50 kPa Saugleistung, 8-stufigem Filtersystem und selbststehendem Design.

Das Spannende ist aktuell aber vor allem das Angebot: Amazon versieht den Deal mit einem Countdown. Wenn Sie den F02 Lite ohnehin ins Auge gefasst haben, lohnt sich deshalb ein Blick auf den aktuellen Preis, bevor die Aktion ausläuft.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.