Fernseher-Deal des Tages: Xiaomi Smart-TV jetzt für 140 Euro

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Ein neuer Fernseher muss nicht gleich mehrere Hundert Euro kosten. Wer ein kompaktes Modell für Schlafzimmer, Gästezimmer, Küche oder eine kleinere Wohnung sucht, sollte sich den aktuellen Amazon-Deal zum Xiaomi TV F 32 (2025) genauer ansehen. Der 32-Zoll-Smart-TV ist nur heute im Angebot und bereits zu einem attraktiven Aktionspreis erhältlich.

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Dass das Modell bei Amazon gefragt ist, zeigen auch die Zahlen: Der Xiaomi-TV ist aktuell Bestseller Nr. 1 in der Kategorie "Tragbare Fernseher" und wurde laut Amazon mehr als 3.000 Mal im vergangenen Monat gekauft. Dazu kommen bereits 7.513 Kundenbewertungen.

Xiaomi TV F 32 2025, 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner L32MB-FAEU © Xiaomi

32-Zoll-Smart-TV mit Fire OS 7

Mit seinen 32 Zoll ist der Xiaomi TV F 32 vor allem für Räume interessant, in denen ein großer Fernseher schnell zu wuchtig wirken würde. Trotzdem müssen Sie auf typische Smart-TV-Funktionen nicht verzichten.

Auf dem Fernseher läuft Fire OS 7, wodurch Sie bequem auf zahlreiche Streaming-Angebote und Apps zugreifen können. Dank der integrierten Alexa-Sprachsteuerung lassen sich kompatible Funktionen zudem per Stimme bedienen.

Auch für Apple-Nutzer praktisch: Der Fernseher ist mit Apple AirPlay kompatibel. Inhalte von kompatiblen Apple-Geräten können dadurch besonders unkompliziert auf den TV übertragen werden.

Xiaomi TV F 32 2025, 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner L32MB-FAEU © Xiaomi

Dolby Audio und DTS Virtual:X

Für den Klang unterstützt das Xiaomi-Modell unter anderem Dolby Audio, DTS Virtual:X und DTS-HD. Ein Triple Tuner ist ebenfalls integriert. Das 32-Zoll-Display bietet eine HD-Auflösung.

Gerade als günstiger Zweitfernseher kann das Gesamtpaket damit interessant sein: kompakte Abmessungen treffen auf Smart-TV-Funktionen, Sprachsteuerung und bekannte Audio-Technologien.

Xiaomi TV F 32 2025, 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner L32MB-FAEU © Xiaomi

Bestseller mit mehr als 3.000 Käufen im Monat

Besonders auffällig ist die derzeitige Nachfrage. Über 3.000 Käufer haben laut Amazon im vergangenen Monat zugegriffen, außerdem führt das Modell aktuell die Bestsellerliste seiner Amazon-Kategorie an.

In Verbindung mit dem nur heute verfügbaren Angebot wird der Xiaomi TV F 32 damit zu einem interessanten Deal für alle, die nicht zwingend einen riesigen 4K-Fernseher benötigen, sondern ein günstiges, kompaktes Smart-TV-Modell suchen.

Nur heute: Xiaomi Smart-TV zum Dealpreis

32 Zoll, Fire OS 7, Alexa, Apple AirPlay, Triple Tuner und Dolby Audio – der Xiaomi TV F 32 bringt für seine kompakte Größe einiges mit. Noch spannender macht ihn aktuell der Preis: Bei Amazon ist der Bestseller nur heute im Angebot.

Wenn Sie gerade einen Fernseher fürs Schlafzimmer, Gästezimmer oder als Zweitgerät suchen, lohnt sich daher ein Blick auf den aktuellen Aktionspreis.

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