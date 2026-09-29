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Fire HD 10 Kids im Angebot: Kinder-Tablet-Bestseller !
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Großes 10-Zoll-Display und kindgerechte Ausstattung
Das Fire HD 10 Kids der neuesten Generation richtet sich speziell an Kinder ab dem Vorschulalter. Statt eines kleinen Displays gibt es einen großzügigen 10-Zoll-Bildschirm, auf dem Spiele, Videos und andere Inhalte angenehm dargestellt werden können.
Die hier angebotene Version verfügt über 32 GB Speicher und kommt in einem auffälligen Rosa. Besonders wichtig für Eltern: Eine Kindersicherung gehört zum Konzept des Tablets. Damit lässt sich die Nutzung besser an das Alter und die eigenen Vorstellungen anpassen.
Zwei Jahre Sorglos-Garantie inklusive
Ein Tablet in Kinderhänden muss einiges aushalten. Interessant ist deshalb die von Amazon angebotene 2-Jahre-Sorglos-Garantie. Gerade bei einem Gerät, das regelmäßig von kleineren Kindern verwendet wird, ist das ein praktisches Extra.
Das Fire HD 10 Kids ist damit nicht einfach ein klassisches Tablet in einer bunten Hülle, sondern wurde gezielt für die Nutzung durch Kinder zusammengestellt.
Amazon kennzeichnet das Angebot als stark nachgefragt
Aktuell trägt das Fire HD 10 Kids bei Amazon außerdem die Kennzeichnung "Amazons Tipp". Noch interessanter für Schnäppchenjäger: Das aktuelle Angebot wird als "stark nachgefragt" gekennzeichnet.
Wer ohnehin über ein erstes eigenes Tablet für sein Kind nachdenkt, sollte sich den aktuellen Preis daher genauer ansehen. Gerade bei stärker nachgefragten Amazon-Angeboten können sich Preis und Verfügbarkeit kurzfristig verändern.
Unser Fazit
Großes Display, Kindersicherung, 32 GB Speicher und zwei Jahre Sorglos-Garantie: Das Fire HD 10 Kids bringt einige praktische Eigenschaften für Familien mit. Wer ein Tablet speziell für Kinder ab dem Vorschulalter sucht, findet hier eine interessante Alternative zu klassischen Tablets für Erwachsene.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.
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