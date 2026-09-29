Apple iPad mit A16 Chip: Amazon reduziert das beliebte Tablet

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Wer schon länger mit einem neuen iPad liebäugelt, bekommt bei Amazon gerade eine gute Gelegenheit: Das Apple iPad mit A16 Chip und 128 GB Speicher ist aktuell für 452,77 Euro statt 503,20 Euro erhältlich. Damit sparen Sie rund 50 Euro auf die UVP.

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Apple iPad mit A16 Chip für 452,77 Euro

Das iPad gehört zu den Geräten, die sich im Alltag besonders vielseitig einsetzen lassen. Ob zum Streamen auf der Couch, für E-Mails und Videocalls, zum Lernen oder für kreative Aufgaben – mit seinem 11 Zoll großen Liquid Retina Display bietet das Modell reichlich Platz und bleibt trotzdem angenehm mobil.

Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display © Apple

Im Inneren arbeitet der A16 Chip, dazu kommen 128 GB Speicher. Für schnelles kabelloses Internet unterstützt das Tablet WLAN 6. Apple gibt außerdem eine Batterielaufzeit für den ganzen Tag an.

Zwei 12-MP-Kameras und Touch ID

Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite befindet sich eine 12-MP-Kamera. Damit eignet sich das iPad unter anderem für Videocalls, Fotos und das Scannen von Dokumenten. Entsperrt wird bequem über Touch ID.

Besonders schön ist bei diesem Angebot außerdem die Farbe Rosé, die dem ansonsten schlichten Apple-Design etwas mehr Farbe verleiht.

Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display © Apple

Rund 50 Euro unter der UVP

Amazon führt das Modell aktuell als "Amazons Tipp". Spannend ist vor allem der Preis: Statt der UVP von 503,20 Euro zahlen Sie derzeit 452,77 Euro – eine Ersparnis von 10 Prozent beziehungsweise 50,43 Euro.

Wenn Sie ohnehin ein aktuelles iPad mit ausreichend Speicher für den Alltag suchen, könnte sich das Angebot daher besonders lohnen. Wie bei Amazon üblich, können sich Preis und Verfügbarkeit allerdings jederzeit ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.