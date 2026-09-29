Exklusiv: Samsung Galaxy S26+ mit Galaxy AI günstiger sichern

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Wer gerade über ein neues Smartphone nachdenkt, sollte sich dieses Modell genauer ansehen: Das Samsung Galaxy S26+ in Sky Blue ist exklusiv bei Amazon erhältlich und kombiniert aktuelle Smartphone-Technik mit Galaxy AI, viel Speicher und einer leistungsstarken Kamera.

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Im Inneren stehen Ihnen 12 GB RAM und 256 GB Speicher zur Verfügung. Damit bietet das Galaxy S26+ reichlich Platz für Fotos, Videos und Apps und ist auch für anspruchsvollere Anwendungen ausgelegt. Dazu kommt der AP-Prozessor, während Android als Betriebssystem für die vertraute Galaxy-Nutzung sorgt.

Samsung Galaxy S26+ AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

50-MP-Kamera und Galaxy AI

Ein Highlight ist die 50-MP-Kamera, mit der Sie Ihre alltäglichen Momente detailreich festhalten können. Besonders interessant ist außerdem Galaxy AI: Samsungs KI-Funktionen erweitern das Smartphone um intelligente Möglichkeiten und machen das S26+ zu einem spannenden Begleiter für alle, die moderne AI-Funktionen direkt auf ihrem Handy nutzen möchten.

Auch optisch macht die Variante Sky Blue einiges her. Die dezente hellblaue Farbe hebt sich angenehm von klassischen schwarzen oder grauen Smartphones ab.

Exklusiv bei Amazon erhältlich

Samsung Galaxy S26+ AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Interessant ist das Angebot außerdem für alle, die ihr Smartphone ohne Vertrag kaufen möchten. Sie entscheiden damit selbst, welchen Mobilfunktarif Sie verwenden. Zusätzlich nennt Samsung für das Modell eine Herstellergarantie von drei Jahren.

Wenn Sie ohnehin mit einem neuen Galaxy liebäugeln und Wert auf Galaxy AI, 12 GB RAM, 256 GB Speicher und eine 50-MP-Kamera legen, lohnt sich ein Blick auf das exklusiv bei Amazon angebotene Samsung Galaxy S26+.

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