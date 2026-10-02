Frühes Prime-Angebot: Dreame-Saugroboter 43% reduziert

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Staubsaugen, wischen und dabei selbst kaum etwas tun? Genau deshalb gehören Saugroboter mittlerweile zu den beliebtesten Haushaltshelfern. Wer schon länger mit einem leistungsstarken Modell liebäugelt, sollte jetzt genauer hinschauen: Der Dreame X50s Ultra Saugroboter mit Wischfunktion ist bei Amazon aktuell als frühes Prime-Angebot erhältlich.

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Mit einer enormen Saugleistung von 35.000 Pa, Wischfunktion und LiDAR-Navigation ist das Modell sowohl für Hartböden als auch Teppiche konzipiert. Wer vor den Prime-Aktionstagen nicht warten möchte, kann sich das aktuelle Angebot bereits jetzt ansehen.

35.000 Pa: Ordentlich Power für den Alltag

Krümel nach dem Frühstück, Staub unter den Möbeln oder Schmutz auf dem Teppich: Der Dreame X50s Ultra soll mit seinen 35.000 Pa Saugleistung auch anspruchsvollere Reinigungsarbeiten übernehmen.

dreame X50s Ultra Saugroboter mit Wischfunktion Hartböden/Teppich 35000 Pa LiDAR © dreame

Dabei kann er nicht nur saugen, sondern auch wischen. Das macht ihn besonders interessant, wenn Sie möglichst viel Bodenreinigung an ein einziges Gerät abgeben möchten.

Für die Orientierung in den eigenen vier Wänden setzt Dreame auf LiDAR-Technologie. Der Roboter kann dadurch seine Umgebung erfassen und seine Reinigungswege entsprechend planen.

Frühes Prime-Angebot: Über 100 Mal im letzten Monat gekauft

Noch bevor die eigentlichen Prime-Aktionstage starten, ist der Dreame X50s Ultra bereits als frühes Prime-Angebot gekennzeichnet. Laut den angegebenen Amazon-Daten wurde er außerdem mehr als 100 Mal im vergangenen Monat gekauft und hat bislang 57 Bewertungen gesammelt.

dreame X50s Ultra Saugroboter mit Wischfunktion Hartböden/Teppich 35000 Pa LiDAR © dreame

Wenn ein leistungsstarker Saug- und Wischroboter ohnehin auf Ihrer Wunschliste steht, ist das daher ein Angebot, das Sie sich jetzt genauer ansehen sollten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.