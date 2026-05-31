Zu schnell unterwegs: Vier Verletzte bei Crash

Bei einem Unfall in Tirol wurden vier Personen verletzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Unfall mit drei beteiligten Pkw auf der Walchsee Bundesstraße (B172) in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) hat Samstagnachmittag einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte gefordert.

Ein Bulgare (24) war mit zwei Straßenleitpflöcken kollidiert und dann im Gegenverkehr gegen das entgegenkommende Auto eines 19-Jährigen geschleudert worden. Ein nachfolgender 69-Jähriger fuhr daraufhin auf das Heck des Wagens des 19-Jährigen auf.

Letzteres Auto kam neben der Fahrbahn zum Stillstand, das Fahrzeug des Deutschen (69) hingegen nach einigen Metern in einem Feld. Durch den Unfall wurde der Bulgare schwer verletzt und schließlich mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

Bulgare war zu schnell unterwegs

Drei Insassen im Pkw des 19-jährigen Deutschen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die vier Insassen im Auto des 69-Jährigen blieben hingegen unverletzt. An allen drei beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Der 24-jährige Bulgare war übrigens laut Exekutive in einer 60 km/h-Beschränkung mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Daraufhin verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte dann gegen die Leitpflöcke.