TV
Radio
E-Paper
Österreich

Festnahme

Nach Geisterfahrt: Lenker wollte Polizist bestechen

Der Autolenker steckte dem Polizisten 50 Euro zu. © Getty Images/Image Source
Der Fahrer steckte einem Beamten 50 Euro in die Hosentasche.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 57 Jahre alter Moldawier mit Wohnsitz in Frankreich wurde am Samstag gegen 16.50 Uhr von einer Streife der Autobahnpolizei Villach im Bereich der Auffahrt Wernberg, Südautobahn, A2, als Geisterfahrer gestoppt.

Das Fahrzeug kam der Polizeistreife im Bereich der Auffahrt entgegen. Im Zuge der Klärung des Sachverhaltes auf der Dienststelle der API Villach steckte der Mann einem Beamten einen 50 € Schein in die Hosentasche, um der Geldstrafe wegen der Geisterfahrt zu entgehen.

Versuchte Bestechung

Nach dem Bestechungsversuch wurde der Geisterfahrer vorübergehend festgenommen und der Geldschein beschlagnahmt. Der Verdächtige wird wegen versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch, versuchter Bestechung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Die Festnahme wurde auf Anordnung der StA aufgehoben.

Eine vorläufige Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eingehoben.

Auch interessant

Zu schnell unterwegs: Vier Verletzte bei Crash

Teenager sorgt für Bombenalarm im Urlaubsflieger

100 Jahre Gärtnerei Ortmann: VIP-Gäste feiern bei Kattus

Landbauer-Support für Diamond Aircraft

Segelflugzeug in Felswand geprallt: Pilot (72) tot

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Geisterfahrt: Lenker wollte Polizist bestechen

Freundin (14) gewürgt & geschlagen: 30-Jähriger angezeigt

Sturmwarnung übersehen: Kajakfahrer am Wolfgangsee gerettet

Segelflugzeug in Felswand geprallt: Pilot (72) tot

Lkw-Geisterfahrer krachte in Motorrad: Zwei Verletzte

Alarm-Stufe ROT: "Nicht im Freien aufhalten"

Syrer (19) attackierte vier Kontrahenten mit Klappmesser

Betrüger raubte 91-Jährige zu Hause aus

Wieder Messer-Attacke in Favoriten: Zwei Männer in Lebensgefahr

Zu schnell unterwegs: Vier Verletzte bei Crash