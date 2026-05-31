Nach Geisterfahrt: Lenker wollte Polizist bestechen

Der Fahrer steckte einem Beamten 50 Euro in die Hosentasche.

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Ein 57 Jahre alter Moldawier mit Wohnsitz in Frankreich wurde am Samstag gegen 16.50 Uhr von einer Streife der Autobahnpolizei Villach im Bereich der Auffahrt Wernberg, Südautobahn, A2, als Geisterfahrer gestoppt.

Das Fahrzeug kam der Polizeistreife im Bereich der Auffahrt entgegen. Im Zuge der Klärung des Sachverhaltes auf der Dienststelle der API Villach steckte der Mann einem Beamten einen 50 € Schein in die Hosentasche, um der Geldstrafe wegen der Geisterfahrt zu entgehen.

Versuchte Bestechung

Nach dem Bestechungsversuch wurde der Geisterfahrer vorübergehend festgenommen und der Geldschein beschlagnahmt. Der Verdächtige wird wegen versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch, versuchter Bestechung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Die Festnahme wurde auf Anordnung der StA aufgehoben.

Eine vorläufige Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eingehoben.