Segelflugzeug in Felswand geprallt: Pilot (72) tot

Der Deutsche kam bei dem Unfall ums Leben.

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Ein furchtbares Drama ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol.

Nach ersten Erkenntnissen prallte dort ein Segelflugzeug aus noch unbekannten Gründen im Bereich der Nordwand des Breitenkopfs gegen eine Felswand.

Der Pilot überlebte den schweren Crash nicht. Bei dem Verunglückten handelt es sich nach aktuellem Stand um einen 72-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Rosenheim.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Luftfahrtunfallanalyse durchgeführt.