Lkw-Geisterfahrer krachte in Motorrad: Zwei Verletzte

Die Biker konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

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Ein Lkw-Lenker verursacht beim Knoten Villach einen schweren Unfall auf der Autobahn A2. Der Schweizer Fahrer im Alter von 56 Jahren war am Samstag von der Karawanken Autobahn A11 bei der Auffahrt zur A2 links auf die Fahrbahn abgebogen, statt den Beschleunigungsstreifen zu nutzen.

Ein 60-jähriger Villacher, der mit seiner Frau mit einem Motorrad in die richtige Richtung fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen den Lkw. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.