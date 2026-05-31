Betrüger raubte 91-Jährige zu Hause aus

Mittlerweile konnte ein 48-Jähriger festgenommen werden.

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Der Polizei gelang es nach intensiven Ermittlungen einen sogenannten "Falschen Polizisten", der eine 91-Jährige ausgeraubt und zu Boden gestoßen hatte, zu verhaften.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 16. März: Der vorerst Unbekannte gab sich als Bankangestellter aus und rief die Pensionistin an. Unter dem Vorwand einer unberechtigten Kontobehebung wurde die Se-niorin dazu verleitet, einen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich von ihrem Konto abzuheben.

Nach ihrer Rückkehr wurde der 91-Jährigen schließlich mitgeteilt, dass ein Polizist vorbeikommen werde, um das Bargeld sowie weitere Wertgegenstände sicherzustellen.

Kurz darauf verschaffte sich der Betrüger Mann Zutritt zur Wohnung der älteren Dame. Dort stieß er die 91-Jährige zu Boden und raubte Bargeld, Golddukaten sowie eine Goldkette.

Opfer erlitt Kopfverletzungen

Die Frau erlitt eine Kopfverletzung und wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Die Einvernahme gestaltete sich zunächst aufgrund von Erinnerungslücken schwierig. Dem Landeskriminalamt Wien gelang es schließlich durch intensive und umfangreiche Ermittlungen , einen 48-jährigen Österreicher als unmittelbaren Täter auszuforschen. Mit Hilfe der WEGA wurde der Mann in einer Wohnung im Bezirk Ottakring festzunehmen.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden die Kriminalbeamten von Polizisten der Bereitschaftseinheit unterstützt. Dem 48-Jährigen werden zwei weitere gleichgelagerte Taten zur Last gelegt. Er schwieg bisher zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft brachten ihn die Ermittler in eine Justizanstalt.