64% Rabatt: Dieser Airfryer kostet jetzt nur 52,93 Euro

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Knusprige Pommes, Gemüse, Fleisch oder sogar eine ganze Pizza – und das mit wenig oder ganz ohne zusätzliches Öl: Die Russell Hobbs Satisfry XXL Heißluftfritteuse ist aktuell bei Amazon im Angebot und wird dort bereits als "stark nachgefragt" gekennzeichnet.

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8,3 Liter und Platz für eine ganze Pizza

Mit 8,3 Litern Fassungsvermögen bietet der Airfryer ordentlich Platz und eignet sich damit auch für Familien oder größere Portionen. Sogar eine Pizza mit bis zu 26 Zentimetern Durchmesser passt hinein. Neun Programme erleichtern die Zubereitung, während die Rapid-Air-Technologie für heiße, zirkulierende Luft sorgt.

Praktisch für den Alltag: Der Korb ist spülmaschinengeeignet, sodass auch das Saubermachen schnell erledigt ist.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL, Satisfry 8,3 L, 9 Programme © Russell Hobbs

Die Nachfrage spricht ebenfalls für sich: Die Heißluftfritteuse hat bereits 2.798 Bewertungen, wurde mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft und trägt aktuell die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Wenn Sie schon länger über einen großen Airfryer nachdenken, könnte sich ein Blick auf das aktuelle Amazon-Angebot also lohnen – besonders, wenn Sie regelmäßig für mehrere Personen kochen.

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