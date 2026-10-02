Das sollten Sie Anfang Oktober noch im Garten erledigen

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Der Oktober ist da – und damit beginnt im Garten die Zeit, in der noch einmal richtig angepackt werden darf. Laub fällt, Sträucher brauchen Pflege und Beete sollten langsam auf die kalte Jahreszeit vorbereitet werden. Bevor der erste Frost kommt, können Sie jetzt einige Arbeiten erledigen, die Ihnen später Zeit und Mühe ersparen.

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Das Gute: Sie brauchen dafür keine riesige Gartenausstattung. Mit ein paar praktischen Helfern von Amazon sind viele typische Herbstarbeiten schnell erledigt. Wir zeigen Ihnen, was Anfang Oktober im Garten ansteht – und welche Produkte dabei besonders praktisch sind.

1. Verblühtes und störende Triebe zurückschneiden

Anfang Oktober lohnt sich eine Runde durch den Garten mit der Gartenschere. Verblühtes, abgestorbene Pflanzenteile oder störende Triebe können – je nach Pflanze – entfernt werden. Bei empfindlichen Gehölzen und Rosen sollten Sie allerdings darauf achten, jetzt keinen unnötig starken Rückschnitt vorzunehmen.

Bypass-Gartenschere 21,5 cm, Profi-Rosenschere mit SK5-Klinge © VOTREK

Für kleinere Schnittarbeiten eignet sich die 21,5 cm lange Bypass-Gartenschere von VOTREK. Sie besitzt eine SK5-Klinge, einen ergonomischen Griff und eine versiegelte Feder und ist für Arbeiten an Rosen, Ästen und Sträuchern gedacht.

Die Nachfrage ist beachtlich: Laut den von Ihnen bereitgestellten Amazon-Angaben wurde die Gartenschere mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft, hat 1.789 Bewertungen und wird aktuell als Bestseller Nr. 1 in der angegebenen Kategorie geführt.

2. Laub regelmäßig vom Rasen holen

Kaum ist der Rasen frei, liegt gefühlt schon die nächste Schicht Blätter darauf. Im Oktober gehört Laubrechen deshalb zu den regelmäßigen Gartenarbeiten.

Amazon Basics Gartenrechen, Verstellbarer Laubrechen mit 98 cm-204,5 cm Stahlgriff © Amazon

Praktisch dafür ist der verstellbare Gartenrechen von Amazon Basics. Sein Stahlgriff lässt sich von 98 bis 204,5 Zentimeter einstellen. Neben Herbstlaub können Sie damit auch Kiefernnadeln und Grasschnitt zusammenrechen.

Und das gesammelte Laub muss nicht zwangsläufig im Müll landen: Gesundes Herbstlaub kann – je nach Garten und Pflanzen – beispielsweise zum Kompostieren oder als schützendes Material in geeigneten Gartenbereichen genutzt werden.

3. Wenn es schnell gehen soll: Laub einfach wegblasen

Bei größeren Flächen kann das Zusammenrechen schnell zur Geduldsprobe werden. Hier kommt ein Akku-Laubbläser ins Spiel.

Der kabellose Laubbläser von Traumheim besitzt drei Leistungsstufen und wird direkt mit zwei 4,0-Ah-/21-V-Akkus angeboten. Der Hersteller gibt einen Luftstrom von bis zu 1.200 m³/h an. Damit ist er nicht nur für Laub gedacht, sondern laut Produktbeschreibung auch für Staub und Schnee.

Akku Laubbläser, 3-Gang Kabelloser Elektrischer Laubbläser mit 2X 4.0Ah/21V Batterien © Traumheim

Bei Amazon ist das Modell derzeit als befristetes Angebot gekennzeichnet. Mehr als 100 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft, außerdem liegen aktuell 77 Bewertungen vor.

Gerade wenn Terrasse, Einfahrt oder größere Gartenflächen regelmäßig voller Blätter liegen, kann ein kabelloses Gerät die Herbstarbeit deutlich angenehmer machen.

4. Beete für Herbst und Winter vorbereiten

Auch die Beete verdienen jetzt Aufmerksamkeit. Entfernen Sie Unkraut und kontrollieren Sie, welche Bereiche vor Herbst und Winter noch gepflegt oder neu vorbereitet werden sollen.

Für entsprechend angelegte Flächen kann das GardenGloss Unkrautvlies interessant sein. Die Rolle misst 50 x 1 Meter und hat ein Flächengewicht von 50 g/m². Laut Produktbeschreibung ist das Material wasserdurchlässig, reißfest und UV-stabilisiert.

GardenGloss Unkrautvlies Gartenvlies 50g/m2 - (50m x 1m, Rolle) © GardenGloss

Mit bereits 8.190 Bewertungen gehört es zu den stark bewerteten Produkten in dieser Auswahl. Zudem wurde es laut den angegebenen Amazon-Daten mehr als 800 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Wichtig: Ein Unkrautvlies ist kein allgemeiner "Winterschutz" für Pflanzen. Es dient in erster Linie dazu, unerwünschten Bewuchs auf entsprechend vorbereiteten Flächen zu unterdrücken.

5. Gartenhandschuhe nicht vergessen

Nasses Laub, Erde, Äste und Gartenwerkzeug – spätestens nach einer halben Stunde Gartenarbeit sind die Hände ordentlich beschäftigt. Ein gutes Paar Handschuhe gehört deshalb im Herbst zur Grundausstattung.

PU Besichtet Arbeitshandschuhe, 12 Paar Arbeit Handschuhe für Herren und Damen © HPHST

Das 12er-Set PU-beschichteter Arbeitshandschuhe von HPHST kann nicht nur im Garten, sondern auch bei Montage- und anderen Arbeiten eingesetzt werden. Die Beschichtung soll für zusätzlichen Grip sorgen.

Das Set hat laut Amazon aktuell 377 Bewertungen und wurde mehr als 300 Mal im vergangenen Monat gekauft. Mit zwölf Paar haben Sie außerdem direkt Ersatz parat, wenn ein Paar nass oder schmutzig geworden ist.

Ein Nachmittag kann schon viel ausmachen

Sie müssen Ihren Garten Anfang Oktober nicht an einem einzigen Wochenende komplett winterfest machen. Oft reicht es schon, die wichtigsten Arbeiten nach und nach zu erledigen: Laub entfernen, ausgewählte Pflanzen zurückschneiden, Unkraut beseitigen und Beete auf die kommenden Wochen vorbereiten.

Gerade jetzt lohnt es sich, trockene Herbsttage zu nutzen. Denn sind erst einmal Dauerregen, Kälte und die ersten frostigen Nächte da, macht die Gartenarbeit deutlich weniger Spaß.

Mit Gartenschere, Laubrechen, Akku-Laubbläser, Unkrautvlies und einem guten Paar Handschuhe haben Sie für viele dieser Arbeiten bereits die passenden Helfer zur Hand – und können Ihren Garten entspannt auf die kalte Jahreszeit vorbereiten.

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