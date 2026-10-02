Frühes Prime-Angebot: Mit dem PastaMaker gelingt frische Pasta in nur 10 Minuten

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Frische Pasta selbst machen klingt herrlich – wäre da nicht das Kneten, Ausrollen und Schneiden. Genau diese Arbeit soll Ihnen der Philips PastaMaker 7000 Serie abnehmen. Die vollautomatische Nudelmaschine ist bei Amazon aktuell als frühes Prime-Angebot erhältlich und dürfte besonders für alle interessant sein, die Pasta lieben, aber nicht stundenlang in der Küche stehen möchten.

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Frische Nudeln auf Knopfdruck

Der PastaMaker übernimmt die Zubereitung weitgehend automatisch. Dank ProExtrude-Technologie können Sie laut Produktangaben bereits in rund 10 Minuten frische Pasta herstellen.

Zur Auswahl stehen acht verschiedene Pastasorten, sodass Sie je nach Lust und Gericht variieren können. Mit einer Zubereitung sind außerdem bis zu acht Portionen möglich – praktisch, wenn die ganze Familie mitisst oder Gäste kommen.

Philips PastaMaker 7000 Serie, Schwarz, 8 Pastasorten © Philips

Über 500 Mal im letzten Monat gekauft

Auch bei Amazon kommt die Nudelmaschine gut an: Der Philips PastaMaker hat bereits 3.957 Bewertungen gesammelt, wurde mehr als 500 Mal im vergangenen Monat gekauft und trägt aktuell die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Passend zu den kommenden Prime-Aktionstagen ist das schwarze Modell jetzt zudem als frühes Prime-Angebot gekennzeichnet.

Philips PastaMaker 7000 Serie, Schwarz, 8 Pastasorten © Philips

Wenn Sie schon länger von selbst gemachter Pasta träumen, Ihnen eine klassische Nudelmaschine aber zu aufwendig ist, könnte genau jetzt der richtige Zeitpunkt sein. Zutaten hinein, Maschine arbeiten lassen und kurze Zeit später kommt frische Pasta auf den Tisch – italienischer Genuss kann tatsächlich so unkompliziert sein.

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