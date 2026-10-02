Herbst-Deal: Diese Abdeckung macht Ihre Gartenmöbel winterfest

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Spätestens wenn Regen, Wind und die ersten kalten Nächte kommen, stellt sich jedes Jahr dieselbe Frage: Wohin mit den Gartenmöbeln? Wer Tisch und Sitzgruppe nicht in Keller oder Garage schleppen möchte, kann sie mit einer passenden Abdeckung draußen schützen.

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Die Enzeno Gartenmöbel-Abdeckung ist dafür aktuell besonders interessant, denn Amazon führt sie als befristetes Angebot und "Amazons Tipp".

Wasserdichter Schutz für Herbst und Winter

Die 180 x 120 x 74 cm große Schutzhülle besteht aus robustem 420D-Oxford-Material und ist wasserdicht. Damit lässt sich eine passende Sitzgruppe samt Gartentisch vor Regen und anderen Witterungseinflüssen schützen.

Enzeno Abdeckung Gartenmöbel Winterfest,Abdeckplane Sitzgruppe Gartentisch © Enzeno

Enzeno Abdeckung Gartenmöbel Winterfest,Abdeckplane Sitzgruppe Gartentisch © Enzeno

Dass viele ihre Terrasse gerade winterfest machen, zeigt auch die Nachfrage: Mehr als 900 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft, außerdem hat die Abdeckung bereits 5.836 Bewertungen gesammelt.

Wenn Ihre Gartenmöbel den Winter draußen verbringen sollen, lohnt es sich daher, das aktuelle Angebot genauer anzusehen – bevor der Herbst endgültig nass und ungemütlich wird.

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