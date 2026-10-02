Herbstputz leicht gemacht: Dieser Kärcher sagt Schmutz den Kampf an

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Terrasse, Gartenmöbel oder andere Flächen rund ums Haus könnten nach dem Sommer eine gründliche Reinigung vertragen? Dann kommt dieses Angebot gerade richtig: Der Kärcher K 3 FJ Home Hochdruckreiniger ist ein praktischer Helfer für hartnäckigen Schmutz und wird bei Amazon aktuell stark nachgefragt.

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Mit einem Druck von maximal 120 bar geht der Hochdruckreiniger Verschmutzungen kraftvoll an. Besonders praktisch ist die mitgelieferte Schaumdüse, die einen gut haftenden Schaum erzeugt und dadurch die Schmutzlösekraft unterstützt.

Home Kit direkt dabei

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home, Druck: max. 120 bar © Kärcher

Zum Lieferumfang gehört außerdem das Home Kit, wodurch sich der Kärcher besonders für Reinigungsarbeiten rund ums Zuhause eignet. Statt mühsam mit Bürste und Eimer zu schrubben, können Sie größere Flächen deutlich komfortabler bearbeiten.

Dass das Gerät gefragt ist, zeigen auch die Amazon-Zahlen: Der K 3 FJ Home hat bereits 425 Bewertungen gesammelt und wurde mehr als 200 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Wer den Garten, die Terrasse oder andere Außenbereiche noch einmal gründlich auf Vordermann bringen möchte, sollte sich das aktuelle Angebot deshalb ansehen. Gerade für die Reinigung rund ums Haus kann sich der Kärcher schnell als praktischer Helfer erweisen.

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