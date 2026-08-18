AMORELIE: Diese Box macht die nächste Date Night spannender

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Gemeinsam essen gehen ist schön, ein Filmabend auch – aber manchmal darf eine Date Night ein bisschen überraschender werden. Genau dafür hat AMORELIE die "Sexpert-Box" für Paare zusammengestellt. Statt nur eines einzelnen Produkts stecken gleich sieben unterschiedliche Überraschungen in der Box. Aktuell kostet das Set bei AMORELIE Österreich 69,99 Euro – laut Hersteller haben die enthaltenen Produkte zusammen einen Wert von 150 Euro.

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Wer schon länger zusammen ist, kennt wahrscheinlich diese Phase: Arbeit, Termine und Haushalt bestimmen die Woche und gemeinsame Abende laufen irgendwann nach demselben Muster ab.

Genau hier setzt die Sexpert-Box an. Statt selbst verschiedene Produkte zusammenzustellen, bekommen Sie ein fertiges Paket, das Sie gemeinsam und ganz in Ihrem eigenen Tempo entdecken können.

AMORELIE richtet das Set insbesondere an Paare, die bereits erste Erfahrungen mit Toys gemacht haben und Lust auf etwas Neues haben.

AMORELIE Originals "Sexpert-Box" für Paare © AMORELIE

Sieben Produkte in einer Box

Der Inhalt ist vielseitig zusammengestellt. Die Box enthält einen Paarvibrator, ein dreiteiliges Ringset, ein Kartenspiel für Paare, eine Augenbinde sowie drei verschiedene Gleit- und Massagegele.

Das gefällt uns besser als eine Geschenkbox, die sich ausschließlich auf ein einzelnes Produkt konzentriert. Sie können sich gemeinsam durch die unterschiedlichen Inhalte probieren und selbst entscheiden, was zu Ihnen passt.

Besonders sympathisch finden wir die Idee mit dem Kartenspiel. "Untold Stories" umfasst 23 Karten mit Fragen und kleinen Aufgaben. Dabei geht es nicht nur um Nähe, sondern auch darum, miteinander über Wünsche, Vorlieben und Fantasien ins Gespräch zu kommen.

Und manchmal kann genau das interessanter sein als das nächste neue Gadget.

Das Herzstück ist der AMORELIE Thrill

Im Mittelpunkt der Box steht der Paarvibrator "Thrill". Er verfügt über drei Stimulationsarme und bietet laut Hersteller acht Vibrationsmuster mit jeweils drei Intensitätsstufen. Zudem ist das Modell nach IPX7 wasserdicht.

Die verschiedenen Möglichkeiten passen gut zum Grundgedanken des Sets: Es gibt kein festes Programm, das Sie abarbeiten müssen.

Sie können ausprobieren, kombinieren oder einzelne Produkte einfach für einen anderen Abend aufheben. Gerade dadurch wirkt die Box weniger wie eine Sammlung einzelner Artikel und mehr wie eine Einladung, gemeinsam etwas Neues zu entdecken.

AMORELIE Originals "Sexpert-Box" für Paare © AMORELIE

Unser Tipp: Machen Sie eine richtige Date Night daraus

Wir würden die Box nicht an einem stressigen Dienstag zwischen Abendessen und letzter Netflix-Folge auspacken.

Planen Sie lieber bewusst einen Abend zu zweit. Lieblingsessen bestellen oder gemeinsam kochen, Handys zur Seite legen, Musik an und anschließend die Box öffnen.

Sie müssen dabei auch nicht direkt mit den Toys anfangen. Das Kartenspiel kann ein entspannter Einstieg sein. Vielleicht entstehen daraus Gespräche, für die im normalen Alltag erstaunlich selten Zeit bleibt.

Genau darin sehen wir einen der schönsten Aspekte des Sets: Es geht nicht nur um die Produkte, sondern darum, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen.

Unser Redaktions-Check: Lohnt sich die Sexpert-Box?

Rechnerisch ist die Zusammenstellung zunächst interessant. AMORELIE verlangt 69,99 Euro und gibt für die sieben enthaltenen Produkte einen Gesamtwert von 150 Euro an. Für den Artikel wird außerdem kostenloser Versand angeboten.

Zusätzlich lässt sich aktuell der Rabattcode GOODVIBES nutzen. Laut den vorliegenden Angebotsinformationen sind damit abhängig vom erreichten Mindestbestellwert 10 beziehungsweise 20 Prozent Rabatt möglich, auch auf reduzierte Artikel. Vor der Bestellung würden wir die aktuellen Bedingungen noch einmal direkt im Warenkorb prüfen.

Der eigentliche Vorteil liegt für uns aber in der Zusammenstellung. Wer mehrere Produkte ausprobieren möchte, muss nicht alles einzeln auswählen und erhält mit dem Kartenspiel und der Augenbinde zusätzlich zwei unkomplizierte Elemente für eine gemeinsame Date Night.

Für wen lohnt sich die Box?

Wir würden die Sexpert-Box vor allem Paaren empfehlen, die bereits erste Erfahrungen gesammelt haben und jetzt etwas mehr Abwechslung suchen.

Auch zum Jahrestag oder als Überraschung für einen gemeinsamen Urlaub finden wir die Idee spannend. Und natürlich brauchen Sie überhaupt keinen besonderen Anlass. Ein freier Samstagabend kann vollkommen ausreichen.

Wer dagegen bereits genau weiß, welche Produkte und Funktionen bevorzugt werden, fährt mit einem gezielten Einzelkauf möglicherweise besser. Der Reiz dieser Box liegt schließlich gerade darin, unterschiedliche Dinge kennenzulernen.

Fazit: Mehr als einfach nur eine Toy-Box

Die AMORELIE Sexpert-Box gefällt uns vor allem wegen ihres Konzepts. Paarvibrator, Ringset, Kartenspiel, Augenbinde und verschiedene Gele sorgen dafür, dass nicht der gesamte Abend um ein einziges Produkt kreisen muss.

Für 69,99 Euro bekommen Sie sieben Produkte, deren Gesamtwert AMORELIE mit 150 Euro angibt. Damit kann die Box insbesondere für Paare interessant sein, die mehrere Dinge ausprobieren möchten, ohne jedes Produkt einzeln zusammenzustellen.

Unser Tipp: Machen Sie aus der Box tatsächlich einen gemeinsamen Abend. Denn wahrscheinlich ist das Wertvollste daran am Ende gar nicht eines der sieben Produkte, sondern die Zeit, die Sie sich bewusst füreinander nehmen.

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