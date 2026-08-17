Fensterputzen ohne Streifen: Dieser Fenstersauger macht die Arbeit leichter

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Fensterputzen gehört zu den Aufgaben, die man gerne vor sich herschiebt. Erst wird gesprüht und gewischt, dann bleiben Schlieren zurück und am Ende läuft das Schmutzwasser noch über den Fensterrahmen. Ein Akku-Fenstersauger soll genau das verhindern. Wir haben uns das Set von Eave genauer angesehen und zeigen Ihnen, warum solche Geräte nicht nur beim klassischen Frühjahrsputz praktisch sein können.

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Sobald die Sonne ins Wohnzimmer scheint, sind sie plötzlich da: Fingerabdrücke, Staub und kleine Flecken, die vorher niemand gesehen hat. Also Glasreiniger holen, Lappen suchen und los geht es.

Mit einem elektrischen Fenstersauger soll das Ganze unkomplizierter werden. Das Prinzip ist simpel: Sie reinigen die Scheibe und saugen anschließend das Schmutzwasser direkt ab. Statt mit Küchenpapier oder einem Tuch immer wieder über das Glas zu gehen, übernimmt der Sauger den letzten Arbeitsschritt.

Fenstersauger Set, Akku Fenstersauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit © Eave

Das Fenstersauger-Set von Eave bringt dafür gleich mehrere Aufsätze und Zubehörteile mit.

Warum ein Fenstersauger wirklich praktisch sein kann

Der größte Vorteil zeigt sich für uns nicht unbedingt beim ersten Fenster, sondern beim fünften oder sechsten.

Wer mehrere große Fensterflächen zu Hause hat, weiß, wie anstrengend das ständige Nachwischen werden kann. Mit dem Fenstersauger ziehen Sie das Wasser direkt von der Scheibe ab und müssen anschließend deutlich weniger mit trockenen Tüchern nacharbeiten.

Fenstersauger Set, Akku Fenstersauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit © Eave

Das Ziel: saubere Fenster ohne störende Streifen und herunterlaufendes Schmutzwasser.

Gerade bei bodentiefen Fenstern, Balkontüren oder größeren Glasflächen kann das einiges an Zeit sparen.

Zwei Absaugdüsen für große und kleine Flächen

Nicht jedes Fenster ist gleich. Während eine breite Düse bei einer großen Balkontür praktisch ist, wird sie an schmalen Scheiben schnell unhandlich.

Deshalb finden wir die beiden mitgelieferten Größen sinnvoll. Das Eave-Set enthält eine 28 Zentimeter breite und eine 17 Zentimeter breite Absaugdüse.

Fenstersauger Set, Akku Fenstersauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit © Eave

Mit der größeren Variante können Sie breite Glasflächen schneller bearbeiten. Die schmalere Düse eignet sich besser für kleinere Fenster und Bereiche, bei denen etwas mehr Präzision gefragt ist.

40 Minuten Akkulaufzeit sollten für einiges reichen

Fenstersauger Set, Akku Fenstersauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit © Eave

Niemand möchte mitten beim Fensterputzen eine Ladepause einlegen. Der Hersteller gibt für den Akku eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten an.

Wie viele Fenster Sie damit tatsächlich schaffen, hängt natürlich von deren Größe und Ihrer Arbeitsweise ab. Für eine normale Reinigungsrunde in Wohnung oder Haus klingt die angegebene Laufzeit aber ordentlich.

Und weil kein Kabel im Weg ist, können Sie einfach von Raum zu Raum wechseln.

Sprühen, wischen, absaugen

Das Set besteht nicht nur aus dem elektrischen Sauger. Mitgeliefert werden auch eine Sprühflasche und zwei Mikrofaserbezüge.

Damit lässt sich die Reinigung in drei einfache Schritte aufteilen: Scheibe einsprühen, Verschmutzungen mit dem Mikrofaserbezug lösen und anschließend die Flüssigkeit mit dem Fenstersauger abziehen.

Uns gefällt an solchen Komplettsets vor allem, dass Sie nicht erst verschiedene Utensilien zusammensuchen müssen.

Nicht nur für Fenster interessant

Ein Fenstersauger muss nach dem Fensterputzen nicht monatelang im Schrank verschwinden.

Auch Spiegel, Duschkabinen, Glastüren und andere glatte Flächen sind typische Einsatzbereiche. Gerade nach dem Duschen kann ein Sauger praktisch sein, um Wasser von großen Glasflächen zu entfernen.

Damit wird aus dem klassischen Fensterputzer ein kleiner Helfer, den man durchaus häufiger hervorholen kann.

Unser Tipp für möglichst streifenfreie Fenster

Auch ein elektrischer Fenstersauger kann nur so gut arbeiten wie die Vorbereitung.

Entfernen Sie stärkeren Schmutz zunächst gründlich und achten Sie darauf, dass die Gummilippe sauber bleibt. Kleine Schmutzpartikel an der Kante können sonst beim nächsten Zug wieder Spuren auf der Scheibe hinterlassen.

Wir würden außerdem möglichst gleichmäßig von oben nach unten arbeiten, statt kreuz und quer über das Fenster zu fahren. Das macht es leichter, keine Stelle zu übersehen.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt sich ein Fenstersauger?

Besonders sinnvoll finden wir das Gerät für Sie, wenn Sie viele oder große Fensterflächen zu Hause haben. Auch bei Wintergärten, Balkontüren oder einer Dusche mit großen Glaswänden kann sich ein elektrischer Fenstersauger schnell bezahlt machen.

In einer kleinen Wohnung mit zwei oder drei Fenstern reicht natürlich weiterhin ein klassischer Abzieher. Wer beim Putzen aber regelmäßig mit nassen Fensterbänken, Schlieren und ständigem Nachwischen kämpft, dürfte den Komfort eines Saugers zu schätzen wissen.

Das Eave-Modell wirkt dabei vor allem durch das Komplettpaket interessant: zwei Düsen, Sprühflasche, Mikrofaserbezüge und bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit decken die wichtigsten Aufgaben ab.

Fazit: Ein kleiner Haushaltshelfer gegen die ungeliebten Schlieren

Fensterputzen wird wahrscheinlich auch mit einem Akku-Fenstersauger nicht plötzlich zur Lieblingsbeschäftigung. Es kann aber schneller und angenehmer werden.

Vor allem das direkte Absaugen des Schmutzwassers ist praktisch. Sie müssen weniger hinterherwischen und verhindern, dass die Flüssigkeit ständig Richtung Fensterrahmen läuft.

Wer regelmäßig größere Glasflächen, Spiegel oder Duschwände reinigt, bekommt mit dem Eave Fenstersauger-Set deshalb einen vielseitigen Helfer für den Haushalt. Und vielleicht ist das Fensterputzen damit zumindest eine Aufgabe, die man nicht mehr ganz so lange vor sich herschiebt.

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