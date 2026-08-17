Apple Pencil Pro im Angebot: Bei Amazon sparen Sie jetzt 40 Euro

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Notizen in der Vorlesung, schnelle Anmerkungen in PDFs oder die nächste Illustration auf dem iPad: Wer seinen Apple Pencil regelmäßig benutzt, möchte ihn meist ziemlich schnell nicht mehr missen. Noch interessanter wird der Apple Pencil Pro jetzt durch den Preis. Bei Amazon kostet er aktuell 109 Euro statt 149 Euro UVP. Sie sparen damit 40 Euro beziehungsweise 27 Prozent. Wir haben uns angesehen, was die Pro-Version im Alltag besonders macht.

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Ein Apple Pencil ist eines dieser Zubehörteile, bei denen man sich vor dem Kauf fragt, ob man es wirklich braucht. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, sieht die Sache oft anders aus.

Handschriftliche Notizen direkt auf dem iPad, Dokumente unterschreiben, Präsentationen markieren, Skizzen anfertigen oder Bilder bearbeiten: Der Apple Pencil Pro macht aus dem Tablet deutlich mehr als ein Gerät zum Streamen und Surfen.

Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision © Apple

Das "Pro" merkt man beim Zeichnen

Seine Stärken spielt der Apple Pencil Pro vor allem dann aus, wenn Sie gerne zeichnen oder gestalten.

Der Stift reagiert auf Druck und Neigung. Dadurch können Sie beispielsweise die Stärke eines Strichs verändern oder beim Schattieren natürlicher arbeiten. Apple wirbt zudem mit pixelgenauer Präzision und einer sehr niedrigen Latenz.

Auf dem Display soll sich das Schreiben und Zeichnen dadurch möglichst direkt anfühlen. Für Illustrationen, handschriftliche Notizen oder kleinere Bildbearbeitungen ist genau das entscheidend.

Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision © Apple

Ein kleiner Druck auf den Stift genügt

Eine der spannenderen Funktionen der Pro-Version ist die Squeeze-Geste. Drücken Sie den Stift leicht zusammen, kann auf dem iPad eine Werkzeugpalette eingeblendet werden.

Das klingt zunächst unspektakulär, spart beim Arbeiten aber Wege über das Display. Wenn Sie beim Zeichnen ständig zwischen Stift, Radierer und anderen Werkzeugen wechseln, kann genau so ein Detail den Workflow angenehmer machen.

Hinzu kommt die sogenannte Barrel-Roll-Funktion. Dabei erkennt der Apple Pencil Pro die Drehung des Stifts. Bei geeigneten Pinseln und Werkzeugen lässt sich deren Ausrichtung entsprechend verändern.

Nicht nur etwas für Künstler

Man muss definitiv keine Illustratorin oder Designer sein, damit sich ein Apple Pencil lohnt.

Gerade im Studium kann er praktisch werden. Schreiben Sie Ihre Notizen direkt auf dem iPad, markieren Sie wichtige Stellen in Skripten oder ergänzen Sie PDFs handschriftlich.

Im Beruf sieht es ähnlich aus. Kommentare in Dokumenten, schnelle Skizzen während eines Meetings oder eine Unterschrift lassen sich direkt erledigen.

Und auch privat gibt es genug Einsatzmöglichkeiten. Vom Bearbeiten von Fotos über die Reiseplanung bis zur handschriftlichen Einkaufsliste kann der Pencil das iPad erstaunlich oft sinnvoll ergänzen.

Unser Lieblingsdetail: Er lässt sich wiederfinden

Wer regelmäßig kleine Technikgeräte sucht, dürfte diese Funktion besonders mögen: Der Apple Pencil Pro unterstützt "Wo ist?".

Wenn der Stift also irgendwo zwischen Sofa, Schreibtisch und Tasche verschwunden ist, lässt er sich leichter wiederfinden.

Gerade bei einem Zubehörteil, das normalerweise 149 Euro kostet, ist das mehr als eine nette Spielerei.

Aber Achtung: Nicht jedes iPad ist kompatibel

Hier sollten Sie vor dem Kauf unbedingt genauer hinsehen. Der Apple Pencil Pro funktioniert nicht mit jedem iPad.

Prüfen Sie deshalb vor der Bestellung die genaue Modellbezeichnung Ihres Tablets und Apples aktuelle Kompatibilitätsangaben. Nur weil Sie bereits einen älteren Apple Pencil mit Ihrem iPad verwenden können, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die Pro-Version unterstützt wird.

Das erspart Ihnen im Zweifel eine unnötige Rücksendung.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt sich der Apple Pencil Pro?

Für uns wird der Pencil Pro vor allem dann interessant, wenn Sie Ihr kompatibles iPad nicht nur zum Anschauen, sondern aktiv zum Arbeiten benutzen.

Studierende können Vorlesungsunterlagen direkt bearbeiten, Kreative profitieren von Druck-, Neigungs- und Drehungserkennung und im Job wird das iPad zum digitalen Notizbuch.

Wenn Sie dagegen nur gelegentlich eine Notiz schreiben oder auf dem Display tippen möchten, brauchen Sie die Pro-Funktionen wahrscheinlich nicht zwingend. Dann kann ein einfacherer kompatibler Eingabestift genügen.

Unser Tipp zum Amazon-Angebot

109 statt 149 Euro ist vor allem deshalb interessant, weil Apple-Zubehör schnell ins Geld geht. Wenn Sie den Pencil Pro ohnehin kaufen wollten, sparen Sie beim aktuellen Amazon-Angebot 40 Euro.

Wir würden den Kauf aber nicht allein vom Rabatt abhängig machen. Entscheidend ist, ob Sie die zusätzlichen Funktionen wirklich nutzen und vor allem, ob Ihr iPad kompatibel ist.

Fazit: Für iPad-Fans ein spannender 109-Euro-Deal

Der Apple Pencil Pro ist mehr als ein digitaler Kugelschreiber. Seine Stärke liegt darin, dass Schreiben, Zeichnen und Bearbeiten auf dem iPad schneller und natürlicher werden sollen.

Für 109 Euro statt 149 Euro UVP ist er bei Amazon aktuell 27 Prozent günstiger. Wenn Sie viel auf Ihrem iPad schreiben, studieren, gestalten oder kreativ arbeiten, ist das ein Apple-Angebot, bei dem sich ein genauerer Blick lohnt.

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