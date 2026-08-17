Amazon: Dieser Akku-Staubsauger ist für Tierhaare am besten!

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Wer einen guten Akku-Staubsauger für Tierhaare und Teppiche sucht, kann bei Amazon derzeit ordentlich sparen. Der kabellose Staubsauger von CHEBIO kostet im aktuellen Angebot 93,49 Euro statt 159,99 Euro UVP. Damit liegt die Ersparnis bei 42 Prozent.

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Interessant ist der Deal vor allem deshalb, weil CHEBIO für unter 100 Euro eine Ausstattung verspricht, die sich auf dem Papier sehen lassen kann. Neben hoher Saugkraft gibt es einen großen Staubbehälter, LED-Beleuchtung, ein Display und eine spezielle Bürste gegen verhedderte Haare.

50 kPa Saugkraft für Teppiche und Hartböden

Staubsauger Kabellos 50KPA/600W/75Mins, 1.8L Akku Staubsauger mit LED-Display&Anti-Tangle-Bürste © CHEBIO

Im Inneren arbeitet ein 600 Watt starker Motor, der eine maximale Saugkraft von 50 kPa erreichen soll. Damit ist der Akkustaubsauger nicht nur für den schnellen Einsatz zwischendurch gedacht.

Staub, Krümel und Haare auf Laminat, Parkett oder Fliesen gehören ebenso zum Einsatzgebiet wie Schmutz auf Teppichen. Gerade wer verschiedene Bodenarten in der Wohnung hat, bekommt damit einen flexiblen Haushaltshelfer.

Staubsauger Kabellos 50KPA/600W/75Mins, 1.8L Akku Staubsauger mit LED-Display&Anti-Tangle-Bürste © CHEBIO

Der kabellose Betrieb macht die Reinigung zusätzlich komfortabel. Statt ständig die Steckdose zu wechseln oder ein Kabel hinter sich herzuziehen, kann direkt von Zimmer zu Zimmer gesaugt werden.

Bis zu 75 Minuten ohne Kabel saugen

Ein entscheidender Punkt bei jedem Akkustaubsauger ist die Laufzeit. CHEBIO gibt hier bis zu 75 Minuten an.

Das ist besonders interessant für größere Wohnungen oder Häuser, in denen mehrere Räume am Stück gereinigt werden sollen. Wie lange der Akku tatsächlich durchhält, hängt allerdings von der gewählten Leistungsstufe und dem Einsatz ab. Bei maximaler Saugleistung fällt die Laufzeit üblicherweise kürzer aus.

Staubsauger Kabellos 50KPA/600W/75Mins, 1.8L Akku Staubsauger mit LED-Display&Anti-Tangle-Bürste © CHEBIO

Trotzdem ist eine maximale Laufzeit von 75 Minuten für einen Akkustaubsauger in dieser Preisklasse ein starkes Argument.

Anti-Tangle-Bürste macht ihn für Tierhaare interessant

Wer Hund oder Katze zu Hause hat, kennt das Problem: Tierhaare landen überall. Besonders ärgerlich wird es, wenn sie sich zusätzlich um die Bürstenrolle des Staubsaugers wickeln.

Genau hier soll die Anti-Tangle-Bürste des CHEBIO helfen. Sie ist darauf ausgelegt, das Verheddern von Haaren zu reduzieren. Das kann nicht nur bei Tierhaaren praktisch sein, sondern auch in Haushalten mit langen Haaren.

Für Tierbesitzer ist diese Funktion aus unserer Sicht deshalb mindestens genauso interessant wie die reine Saugleistung.

Staubsauger Kabellos 50KPA/600W/75Mins, 1.8L Akku Staubsauger mit LED-Display&Anti-Tangle-Bürste © CHEBIO

LED-Licht findet versteckten Staub

Auch an dunkle Stellen wurde gedacht. Die Bodendüse verfügt über eine LED-Beleuchtung, die Staub und Haare auf dem Boden besser sichtbar machen soll.

Unter Sofa, Bett oder Schrank kann das einen deutlichen Unterschied machen. Denn gerade feiner Staub fällt bei normalem Raumlicht häufig erst dann auf, wenn man genauer hinsieht.

Zusätzlich besitzt der Akku-Staubsauger ein LED-Display, über das wichtige Informationen während der Reinigung im Blick bleiben.

Staubsauger Kabellos 50KPA/600W/75Mins, 1.8L Akku Staubsauger mit LED-Display&Anti-Tangle-Bürste © CHEBIO

1,8-Liter-Behälter spart häufiges Entleeren

Mit 1,8 Litern Fassungsvermögen bietet der Staubbehälter ordentlich Platz. Das ist vor allem dann angenehm, wenn regelmäßig größere Flächen gesaugt werden.

Auch Tierhaare füllen kleine Staubbehälter schnell. Ein größeres Volumen bedeutet daher: weniger Unterbrechungen und weniger häufiges Entleeren.

Ein weiteres praktisches Detail ist die selbststehende Konstruktion. Wer beim Saugen kurz Möbel verschieben oder etwas vom Boden aufheben möchte, kann das Gerät einfach abstellen.

Auch fürs Auto eine praktische Lösung

Der CHEBIO ist nicht nur für die Wohnung interessant. Durch den kabellosen Betrieb lässt sich der Akkustaubsauger auch flexibel für die Autoreinigung einsetzen.

Krümel auf den Sitzen, Sand im Fußraum oder Tierhaare auf der Rückbank lassen sich beseitigen, ohne erst ein Verlängerungskabel bis zum Auto legen zu müssen.

Wer einen Sauger für mehrere Einsatzbereiche sucht, bekommt damit ein vielseitiges Gerät für Wohnung und Fahrzeug.

Unser Tipp zum Amazon-Angebot

Der Preis macht das Angebot interessant: 93,49 Euro statt 159,99 Euro UVP sind für einen Akkusauger dieser Ausstattung eine Ansage. Wer ohnehin ein neues Gerät sucht, bekommt hier eine günstige Gelegenheit, ohne direkt in die deutlich teurere Premiumklasse einzusteigen.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der CHEBIO passt vor allem zu Haushalten, in denen der Staubsauger häufig spontan zum Einsatz kommt. Tierbesitzer profitieren von der Anti-Tangle-Bürste, größere Haushalte vom geräumigen Behälter. Als Zweitgerät fürs Auto oder für die schnelle Reinigung zwischendurch ist er ebenfalls interessant.

Fazit: Amazon senkt den Preis auf 93 Euro

Unterm Strich ist der Akku-Staubsauger ein spannendes Angebot für preisbewusste Käufer. 42 Prozent Rabatt drücken den Preis deutlich unter die 100-Euro-Grenze. Wer gerade einen neuen Akkustaubsauger braucht, sollte sich den Deal deshalb genauer ansehen. Der Aktionspreis kann sich allerdings jederzeit ändern!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.