Amazon: Hier gibt es adidas Spezial Sneaker deutlich günstiger

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Adidas-Fans aufgepasst: Bei Amazon gibt es den beliebten Handball Spezial aktuell günstiger. Der Retro-Sneaker kostet teilweise nur 86,90 Euro statt 110 Euro UVP. Damit sparen Käufer derzeit bis zu 21 Prozent.

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Der adidas Handball Spezial ist längst mehr als ein alter Hallenschuh – inzwischen gehört der Retro-Sneaker zu den gefragtesten Klassikern der Marke. Bei Amazon sind derzeit verschiedene Farben und zahlreiche Größen erhältlich. Wer beim Look etwas flexibel ist, kann deshalb einen guten Deal erwischen.

Wer aktuell nach adidas Spezial Sneakern im Angebot sucht, sollte bei Amazon genauer hinsehen. Der Handball Spezial wird dort in unterschiedlichen Farben und Größen angeboten. Amazon weist selbst darauf hin, dass Preise je nach Größe und Farbe variieren können.

Das macht die Sache interessanter als einen einzelnen Rabatt: Statt sich auf nur eine Variante festzulegen, lohnt es sich, durch die verfügbaren Kombinationen zu klicken. Von klassischem Schwarz und Weiß bis hin zu Blau und weiteren Farbstellungen tauchen verschiedene Versionen des Spezial auf.

adidas Herren Handball SpezialSneaker © adidas

adidas Spezial: Der Retro-Look bleibt angesagt

Warum der Handball Spezial so beliebt ist, versteht man schnell. Der Sneaker wirkt sportlich, aber nicht wie ein typischer Laufschuh. Gleichzeitig ist er deutlich schlanker als viele moderne Chunky-Sneaker.

Typisch ist das Obermaterial aus Wildleder mit Synthetik-Details. Dazu kommt die flache Silhouette, die dem Schuh seinen charakteristischen Vintage-Look gibt. Amazon nennt bei aktuellen Handball-Spezial-Modellen außerdem EVA-Elemente für den Komfort sowie eine Dämpfung im Vor- und Rückfußbereich.

Das Ergebnis ist ein Schuh, der sich ziemlich unkompliziert kombinieren lässt. Jeans und T-Shirt funktionieren genauso wie Chinos, Shorts oder eine lockere Stoffhose. Gerade deshalb ist der Spezial für viele nicht nur ein weiterer Sneaker im Schrank, sondern ein Modell für den Alltag.

Bei Farben und Größen lohnt sich das Durchklicken

Spannend wird das Amazon-Angebot durch die Auswahl. Aktuell werden beim Handball Spezial zahlreiche Größen und unterschiedliche Farbkombinationen gelistet. Dazu zählen unter anderem Schwarz-Weiß, Weiß-Schwarz, Blau und weitere Varianten.

Und genau hier steckt die Chance auf einen guten Preis. Bei Amazon kann eine andere Farbe oder Schuhgröße einen deutlichen Unterschied machen. Wer sich also nicht auf eine ganz bestimmte Variante festgelegt hat, sollte mehrere Kombinationen ausprobieren.

Ein Preis im Bereich um 80 Euro ist für den Handball Spezial durchaus interessant: Zum Vergleich wird das reguläre Modell bei adidas aktuell auch für rund 110 Euro angeboten.

Vom Hallenschuh zum Alltags-Sneaker

Der Name verrät es bereits: Ursprünglich kommt der Spezial aus dem Handball. Diesen sportlichen Ursprung sieht man dem Modell bis heute an.

Gerade das macht aber seinen Charme aus. Die flache Form und der Retro-Stil wirken weniger gewollt als bei manchem neuen Sneaker, der erst auf Vintage getrimmt wurde.

Der Spezial muss keinem kurzfristigen Trend hinterherlaufen. Genau deshalb funktioniert er heute wieder so gut auf der Straße.

Unser Tipp zum Amazon-Angebot

Wer einen Spezial möchte, sollte sich bei Amazon nicht sofort auf die erstbeste Farbe festlegen. Lieber kurz verschiedene Größen und Designs anklicken und die Preise vergleichen. Gerade bei Schuhen können die Unterschiede zwischen einzelnen Varianten überraschend groß sein.

Wer ohnehin zwischen zwei Farben schwankt, hat hier sogar einen Vorteil: Einfach die günstigere Variante nehmen – und im besten Fall deutlich weniger zahlen.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt er sich?

Der Handball Spezial passt vor allem zu allen, die schlichte Retro-Sneaker statt wuchtiger Sportschuhe mögen. Sein großer Vorteil ist die Vielseitigkeit: Er fällt auf, ohne laut zu wirken, und lässt sich zu vielen Outfits tragen.

Wer einen Sneaker sucht, den man nicht nach einer Saison wieder satt hat, dürfte mit dem Spezial deshalb ziemlich richtig liegen.

Fazit: adidas Spezial bei Amazon günstiger entdecken

Amazon ist aktuell eine interessante Anlaufstelle für alle, die nach einem adidas Handball Spezial Angebot suchen. Entscheidend ist weniger ein einzelner Aktionspreis als die Auswahl an Farben und Größen.

Wer ein wenig stöbert und beim Design flexibel bleibt, kann Varianten bereits im Bereich ab 80 Euro finden. Angesichts eines regulären Preises von rund 110 Euro kann sich der Vergleich durchaus lohnen.

Wie bei Amazon üblich, können sich Preise und Verfügbarkeit abhängig von Farbe und Schuhgröße jederzeit ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.