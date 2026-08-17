Roborock: Dieser Saugroboter lohnt sich wirklich!

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Staubsaugen gehört vermutlich bei den wenigsten zu den Lieblingsaufgaben. Noch nerviger wird es, wenn danach auch gewischt werden muss. Genau hier kommt der Roborock Qrevo S Pro ins Spiel: Er saugt, wischt und kümmert sich anschließend sogar um seine Mopps. Bei Amazon kostet das Modell aktuell 439,99 Euro statt 589,99 Euro UVP. Wir haben uns angesehen, warum sich der Saugroboter wirklich lohnen kann.

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Wenn Sie nach Hause kommen und die Böden bereits sauber sind, merkt man ziemlich schnell, warum ein guter Saugroboter mehr als nur ein Technik-Gadget sein kann.

roborock Qrevo S Pro Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Der Roborock Qrevo S Pro ist genau für diesen Komfort gedacht. Mit 18.500 Pa Saugkraft, Wischfunktion, Anti-Tangle-System und einer umfangreichen Reinigungsstation soll er Ihnen möglichst viel Arbeit abnehmen.

Und das aktuelle Amazon-Angebot macht ihn besonders interessant: 439,99 Euro statt 589,99 Euro UVP werden derzeit fällig. Sie sparen also 150 Euro beziehungsweise 25 Prozent.

18.500 Pa: Hier steckt ordentlich Kraft drin

roborock Qrevo S Pro Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Krümel unter dem Esstisch, Haare im Badezimmer oder Staub auf dem Teppich: Der Qrevo S Pro soll mit bis zu 18.500 Pa Saugkraft auch hartnäckigeren Schmutz aufnehmen.

Besonders angenehm ist das für Sie, wenn täglich einiges auf dem Boden landet. Statt jedes Mal selbst zum Staubsauger zu greifen, schicken Sie einfach den Roborock los.

Auch Tierbesitzer dürften das Anti-Tangle-System zu schätzen wissen. Es soll verhindern, dass sich Haare ständig in den Bürsten verheddern. Gerade bei langen Haaren oder Haustieren kann das im Alltag einen echten Unterschied machen.

roborock Qrevo S Pro Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Unser Highlight ist die Wischfunktion

Saugen können mittlerweile viele Roboter ziemlich gut. Spannender wird es beim Wischen.

Der Roborock arbeitet mit rotierenden Mopps und fährt nach getaner Arbeit zurück zu seiner Station. Dort können die Mopps mit bis zu 75 Grad Celsius heißem Wasser gereinigt werden.

Und genau diese Funktion gefällt uns. Denn was bringt Ihnen ein automatischer Wischroboter, wenn Sie nach jeder Runde selbst verschmutzte Mopps auswaschen müssen?

Hier wird ein Teil dieser lästigen Arbeit direkt mit erledigt.

roborock Qrevo S Pro Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Die Station macht den Unterschied

Die All-in-One-Station ist für uns einer der Gründe, warum der Qrevo S Pro deutlich interessanter ist als ein einfacher Saugroboter.

Sie müssen sich dadurch weniger mit der laufenden Bodenpflege beschäftigen. Der Roboter erledigt seine Runde und kehrt anschließend selbstständig zu seiner Basis zurück.

Das ist besonders angenehm, wenn Sie einen vollen Alltag haben. Lassen Sie ihn während der Arbeit seine Runde drehen und kommen Sie abends auf einen frisch gereinigten Boden zurück – genau so sollte sich ein Haushaltshelfer anfühlen.

Praktisch, wenn zu Hause nicht immer alles perfekt aufgeräumt ist

Hand aufs Herz: Bevor der Saugroboter startet, möchte niemand erst die komplette Wohnung roboterfreundlich herrichten.

Der Qrevo S Pro verfügt deshalb über eine Hindernisvermeidung, die ihm bei der Navigation durch Ihr Zuhause helfen soll.

Stuhlbeine, herumstehende Gegenstände und andere typische Hindernisse gehören schließlich zum normalen Alltag. Je selbstständiger ein Roboter damit umgehen kann, desto weniger müssen Sie sich vor jedem Reinigungsvorgang darum kümmern.

Für wen lohnt sich der Roborock?

Besonders interessant ist der Qrevo S Pro für Sie, wenn Sie möglichst wenig Zeit mit der täglichen Bodenreinigung verbringen möchten.

In einem Haushalt mit Kindern oder Haustieren fällt ständig etwas an. Hier kann ein Roboter, der regelmäßig selbstständig saugt und wischt, eine echte Erleichterung sein. Auch bei größeren Wohnungen macht sich die Automatisierung schnell bezahlt.

Leben Sie dagegen allein in einer kleinen Wohnung und möchten lediglich hin und wieder ein paar Krümel aufsaugen lassen, muss es vermutlich kein Modell mit dieser umfangreichen Station sein.

Unser Redaktions-Check

Uns gefällt am Qrevo S Pro weniger eine einzelne spektakuläre Funktion als das Zusammenspiel. Saugen, Wischen, Anti-Tangle-System und Heißwasser-Moppreinigung greifen sinnvoll ineinander.

Vor allem die Station ist für uns ein Pluspunkt. Denn ein Saugroboter lohnt sich am meisten, wenn Sie sich möglichst wenig um ihn kümmern müssen.

Die angegebenen Leistungswerte basieren auf den Herstellerinformationen; unser Redaktions-Check ersetzt keinen eigenen Labortest.

Unser Tipp zum Amazon-Deal

Bei einem Saugroboter für mehrere Hundert Euro würden wir nicht nur auf die höchste Pa-Zahl schauen. Entscheidend ist, wie viel Arbeit Ihnen das Gerät tatsächlich abnimmt.

Und genau deshalb finden wir den Qrevo S Pro interessant. Die 75-Grad-Moppreinigung und die All-in-One-Station sind Funktionen, die im täglichen Gebrauch wichtiger sein können als irgendein zusätzlicher Wert auf dem Datenblatt.

Der aktuelle Preis von 439,99 Euro macht das Paket noch attraktiver. Gegenüber der angegebenen UVP von 589,99 Euro bleiben 150 Euro in Ihrer Tasche.

Fazit: Einer, der Ihnen wirklich Arbeit abnehmen soll

Wenn Sie morgens nicht mehr darüber nachdenken möchten, wann Sie das nächste Mal saugen und wischen müssen, ist der Roborock Qrevo S Pro genau für diese Art von Komfort gemacht.

Er ist kein günstiger Haushaltshelfer für zwischendurch. Dafür bekommen Sie ein Modell, das möglichst viele Schritte der Bodenreinigung automatisieren soll.

Für 439,99 Euro ist der Qrevo S Pro deshalb vor allem für Familien, Tierbesitzer und alle interessant, die ihre Freizeit lieber anders verbringen als mit Staubsauger und Wischmopp.

Und mal ehrlich: Wenn der Roboter die Böden übernimmt, während Sie etwas Besseres machen, hat er seinen Job eigentlich schon ziemlich gut erfüllt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.