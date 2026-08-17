Apple Magic Mouse im Angebot: Bei Amazon gibt es sie für unter 60 Euro

E-Commerce-Inhalt Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Apple-Zubehör ist schick, praktisch – aber selten günstig. Umso interessanter ist das aktuelle Amazon-Angebot für die Magic Mouse mit USB-C. Statt 85 Euro UVP kostet die weiße Apple-Maus derzeit 59,99 Euro. Sie sparen 29 Prozent. Wir haben uns angesehen, für wen sich die Magic Mouse lohnt und was uns im Arbeitsalltag besonders gefällt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer täglich am Mac arbeitet, hat seine Maus stundenlang in der Hand. Sie muss deshalb nicht nur gut aussehen, sondern vor allem unkompliziert funktionieren. Die Apple Magic Mouse setzt genau darauf: einschalten, verbinden und loslegen.

Besonders schön finden wir das minimalistische Design. Auf dem Schreibtisch wirkt die weiße Magic Mouse fast schon wie ein kleines Accessoire und passt natürlich perfekt zu MacBook, iMac oder Apple Studio Display.

Aktuell wird sie bei Amazon für 59,99 Euro statt 85 Euro UVP angeboten. Das sind rund 25 Euro weniger.

Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß, Multi-Touch Oberfläche (USB-C) © Apple

Das Besondere ist die Multi-Touch-Oberfläche

Auf den ersten Blick fehlen der Magic Mouse einige Dinge, die man von einer klassischen Computermaus kennt. Ein sichtbares Scrollrad gibt es beispielsweise nicht.

Stattdessen besitzt sie eine Multi-Touch-Oberfläche. Sie können mit dem Finger über die Maus streichen und so beispielsweise durch Dokumente oder Webseiten scrollen.

Hat man sich daran gewöhnt, fühlt sich das überraschend intuitiv an. Besonders beim täglichen Arbeiten am Mac passt die Bedienung gut zum restlichen Apple-System.

Wir mögen sie besonders am Schreibtisch

Für unseren Redaktionsalltag ist die Magic Mouse vor allem dann praktisch, wenn viel zwischen Browser, Dokumenten und verschiedenen Anwendungen gewechselt wird.

Beim Schreiben eines Artikels schnell durch eine lange Seite scrollen, anschließend Bilder sortieren und danach wieder ins Dokument wechseln: Genau bei solchen alltäglichen Aufgaben fühlt sich die Bedienung angenehm aufgeräumt an.

Auch die kabellose Verbindung gefällt uns. Auf einem ohnehin schon vollen Schreibtisch ist jedes Kabel weniger willkommen.

Jetzt endlich mit USB-C

Ein wichtiges Update betrifft den Anschluss. Die aktuelle Version der Magic Mouse wird über USB-C geladen.

Das ist besonders angenehm, wenn Sie bereits ein neueres MacBook, iPad oder iPhone verwenden. Statt für die Maus noch ein zusätzliches Lightning-Kabel bereitzuhalten, lässt sich vorhandenes USB-C-Zubehör nutzen.

Die Maus besitzt einen integrierten Akku und muss deshalb nicht ständig mit neuen Batterien versorgt werden.

Mac und iPad: Eine Maus für mehrere Gerätewelten

Die Magic Mouse ist nicht nur für den Mac gedacht. Sie ist auch mit kompatiblen iPads nutzbar.

Das macht sie für alle interessanter, die ihr iPad gelegentlich wie einen kleinen Laptop einsetzen. Mit Tastatur und Maus wird aus dem Tablet schnell ein kompakter Arbeitsplatz für unterwegs.

Gerade im Homeoffice oder auf Reisen kann das praktisch sein, wenn Sie nicht mehrere Eingabegeräte mitnehmen möchten.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt sie sich?

Die Magic Mouse würden wir vor allem Mac-Nutzern empfehlen, die einen aufgeräumten Arbeitsplatz mögen und viel mit klassischen Office-Aufgaben beschäftigt sind.

Beim Schreiben, Recherchieren und Surfen gefällt uns vor allem die Multi-Touch-Oberfläche. Sie fühlt sich anders an als ein klassisches Scrollrad und passt sehr gut zur Bedienlogik von macOS.

Wer dagegen eine stark ergonomisch geformte Maus für sehr lange Arbeitstage oder viele zusätzliche Tasten benötigt, sollte sich auch andere Modelle ansehen. Die flache Form der Magic Mouse ist Geschmackssache.

Unser Tipp zum Amazon-Angebot

Bei Apple-Zubehör lohnt es sich unserer Meinung nach, auf solche Preisaktionen zu warten. 59,99 Euro statt 85 Euro UVP machen die Magic Mouse deutlich interessanter als zum regulären Preis.

Besonders sinnvoll ist der Kauf, wenn Sie ohnehin komplett im Apple-Ökosystem arbeiten und eine passende Maus für Mac oder iPad suchen.

Und optisch? Da müssen wir Apple lassen: Auf einem cleanen Schreibtisch macht die weiße Magic Mouse einfach eine gute Figur.

Fazit: Apple-Maus für unter 60 Euro

Die Magic Mouse erfindet die Computermaus nicht neu, fühlt sich innerhalb des Apple-Ökosystems aber angenehm stimmig an. Bluetooth, Multi-Touch-Bedienung, integrierter Akku und USB-C decken die wichtigsten Anforderungen für den täglichen Einsatz ab.

Bei Amazon kostet die aktuelle weiße Version derzeit 59,99 Euro statt 85 Euro UVP. Sie sparen damit 29 Prozent.

Wenn Sie am Mac arbeiten und schon länger mit der Magic Mouse liebäugeln, ist der Preis unter 60 Euro definitiv interessanter als die reguläre UVP.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.