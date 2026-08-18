Kunden rätseln
Experte verrät: Die Apple Watch wird niemals...
Das Modell gilt genau genommen nicht als klassische Uhr, sondern als Minicomputer am Handgelenk. Auf Bildschirmen von Computern, Laptops, Smartphones sowie Smart-TVs hat sich die rechteckige Form seit langer Zeit durchgesetzt.
Einschränkungen bei Akku und Sensoren
Ein Umstieg auf eine runde Form würde die verbleibende Displayfläche um etwa 20 Prozent verkleinern. Solch eine Reduzierung hätte direkte Auswirkungen auf den verbauten Akku und die integrierten Sensoren. Zudem würden die sogenannten Komplikationen entfallen, bei denen es sich um kleine Widgets in den Bildschirmecken handelt.
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Mögliche Folgen für das Betriebssystem
Weit gravierender wären jedoch die Auswirkungen auf die Software. Das komplette Betriebssystem watchOS müsste grundlegend neu gestaltet werden. Sämtliche Anwendungen von Apple sowie von Drittanbietern bräuchten eine vollständige Überarbeitung. Dieser Aufwand wird nach aktuellem Stand von Apple kaum betrieben werden.
Hohe Wiedererkennbarkeit als Markenzeichen
Darüber hinaus würde ein rundes Gehäuse den hohen Wiedererkennungswert der Marke schmälern. Die Kombination aus rechteckigem Bildschirm und der prägnanten digitalen Krone identifiziert das Gerät weltweit auf den ersten Blick als Produkt von Apple. Mit einem runden Gehäuse würde das Modell in der Masse gewöhnlicher Smartwatches verschwinden – ein Risiko, das das Unternehmen wohl kaum eingehen wird.
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