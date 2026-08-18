Fergie: Untergetaucht nach Austro-Urlaub

Seit inzwischen 118 Tagen hat sich Sarah Ferguson nicht mehr vor den Kameras gezeigt und zieht sich nach wie vor komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

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Die letzten Aufnahmen der 66-Jährigen entstanden Mitte April im österreichischen Altaussee nahe dem Mayrlife Medical Health Resort. Dort zeigte sie sich in einem blauen Mantel sowie einer Baseballkappe und versuchte, möglichst unauffällig zu bleiben.

Selbst als ihre Tochter Prinzessin Eugenie vor Kurzem ihr drittes Kind zur Welt brachte, blieb ein öffentlicher Auftritt der Großmutter aus. Berichten zufolge soll sie jedoch heimlich ins portugiesische Dorf Melides gereist sein, um ihrer Tochter und der neugeborenen Enkeltochter beizustehen. Eine offizielle Bestätigung oder aktuelle Fotos aus Portugal gibt es bislang allerdings nicht.

Wohnort nach Rauswurf unklar

Der Rückzug zeichnete sich bereits Ende 2025 ab, als sie nur noch selten gesehen wurde. Nach dem Verlust der Titel ihres Ex-Mannes Andrew Mountbatten-Windsor und der Räumung der Royal Lodge verließ sie das Land. Die genauen Hintergründe ihres Aufenthalts gestalten sich wie folgt:

Ex-Ehemann Andrew zog auf das Sandringham-Anwesen von König Charles III.

Der genaue dauerhafte Wohnsitz von Sarah Ferguson bleibt weiterhin unbekannt.

Nach der Geburt von Eugenies Baby halten sich die Großeltern im Vergleich zu den älteren Enkeln stark zurück.

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Druck durch Epstein-Enthüllungen

Der radikale Schritt der Herzogin steht vor dem Hintergrund erneuter Enthüllungen über ihre Kontakte zu Jeffrey Epstein. Veröffentlichte E-Mails belegten, dass sie den verurteilten Sexualstraftäter einst als engen Vertrauten bezeichnet hatte. In der Folge brachen Wohltätigkeitsorganisationen die Zusammenarbeit mit ihr ab, und ihre eigene Stiftung stellte die Arbeit auf unbestimmte Zeit ein.