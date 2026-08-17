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Krankgeschrieben

Norwegens König Harald V. im Krankenhaus

Ein älterer Mann im Anzug schüttelt jemandem vor einem Auto die Hand, andere Personen stehen dabei.
© Getty Images
Der norwegische König Harald V. ist nach einer ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert worden.
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Der 89-jährige Monarch sei in den vergangenen Wochen wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie - einer Form der Blutarmut - mit Kortison behandelt worden, teilte der norwegische Hof am Montag mit. "Das hat zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt, die im Krankenhaus behandelt werden muss."

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König Harald V. sei zwei Wochen krankgeschrieben. In dieser Zeit sei Kronprinz Haakon Regent, hieß es. Norwegens Monarch hat seit längerem mit Krankheiten zu kämpfen. Erst im Februar war er während eines Urlaubs auf Teneriffa wegen einer Infektion im Krankenhaus gewesen. Im März 2024 bekam er einen Herzschrittmacher eingesetzt, nachdem er während eines Urlaubs in Malaysia krank geworden war.

Auch um die Gesundheit anderer Mitglieder des norwegischen Königshauses war es zuletzt nicht gut bestellt. Nach Herzproblemen war Königin Sonja im Mai ins Krankenhaus gekommen. Auch die Schwester des Königs, Prinzessin Astrid, hat ein schwaches Herz. Kronprinzessin Mette-Marit ist schwer lungenkrank und hat in diesem Sommer eine neue Lunge bekommen.

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