oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Monaco

Charlène verzaubert mit süßem Baby-Auftritt

SR
von
Eine Frau hebt ein lächelndes Baby hoch, ein Mann steht daneben und schaut zu.
© Instagram
Die Prinzessin und der Fürst sorgten für einen entzückenden Moment im Rathaus von Monaco. Wünscht sich Charlène etwa noch einmal Familienzuwachs?
OE24 auf Google bevorzugen

Am Mittwoch versammelten sich die monegassische Fürstenfamilie sowie Vertreter der Stadtverwaltung zu einem ganz besonderen Anlass. Mit der Geburt des Mädchens Anna Ella Carlevaris im vergangenen Juni wurde im Fürstentum Monaco eine historische Schallmauer durchbrochen: Exakt 10.000 Staatsbürger sind nun offiziell im Lande zur Welt gekommen. Für das Fürstenpaar war dieses Ereignis Grund genug, den frischgebackenen Eltern persönlich zu gratulieren und die gesellschaftliche Bedeutung dieses Meilensteins zu unterstreichen.

Bei der feierlichen Zeremonie überreichten Fürst Albert II. und Fürstin Charlène den Eltern Camille und Simon Carlevaris eine offizielle Urkunde sowie die traditionsreiche Ehrenmedaille der Stadt Monaco. Fürstin Charlène zeigte sich während der Feierstunde sichtlich bewegt. Die Landesmutter nahm die drei Monate alte Anna behutsam in den Arm, lächelte dem Säugling zu und spielte aufmerksam mit ihm. Fotos, die der Fürstenpalast auf Instagram publizierte, dokumentieren diesen Moment: Im eleganten cremeweißen Kleid hielt Charlène das Kind liebevoll in die Höhe und unterstrich die herzliche Atmosphäre im Rathaussaal.

Auch interessant

Palast-Beben: Fergie stoppt Skandal-Memoiren

Meghan: Workout im Luxus-Fitnessclub

Prinz George am Eton-College: DIESE strenge Regel kommt

Eltern berichten von bewegendem Austausch mit Fürstin Charlène

Nach Abschluss des offiziellen Festaktes fand Annas Mutter Camille im Gespräch mit der angesehenen Regionalzeitung "Nice-Matin" äußerst berührende Worte des Dankes. Die direkte Begegnung mit der Landesmutter habe bei der monegassischen Familie einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Als Charlène die Kleine in den Arm nahm, habe sie eine sehr starke mütterliche Seite gespürt, da die Fürstin überaus sanft und zutiefst menschlich aufgetreten sei.

Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich rasch ein persönlicher und intensiver Gedankenaustausch. Im Mittelpunkt standen die Rahmenbedingungen des monegassischen Bildungssystems sowie die vielfältigen sportlichen Aktivitäten, die Kindern im Fürstentum zur Verfügung stehen. Zudem gewährte die Fürstin private Einblicke in ihren eigenen Alltag und sprach über die individuellen Charakterzüge ihrer beiden Zwillinge. Die Mutter betonte dankbar, dass Charlène ihr sogar einen persönlichen Rat für die Erziehung zugesteckt habe, weshalb sie von einem rührenden Austausch sprach. Auch Annas Vater Simon zeigte sich von der Aufmerksamkeit der Landesfürsten tief berührt und erklärte, er fühle sich durch diesen Empfang außerordentlich geehrt.

Dichter Staatskalender für das monegassische Fürstenpaar

Das freudige Treffen im Rathaussaal bildet jedoch nur einen kurzen Moment des Innehaltens in einem prall gefüllten Terminkalender des Fürstenpaares. Erst vor wenigen Tagen absolvierten Albert und Charlène eine wichtige Reise nach Frankreich, wo sie unter anderem mit Präsident Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte Macron zu offiziellen Gesprächen zusammentrafen. Zeit zum Durchatmen bleibt den Repräsentanten des Mittelmeerstaates allerdings kaum, da bereits die nächsten ranghohen Staatsgäste erwartet werden.

Am Freitag und Samstag steht der hochkarätige Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella auf dem Programm, der in Begleitung seiner Tochter Laura Mattarella nach Monaco reist. Das Fürstentum bereitet sich intensiv auf diesen zweitägigen diplomatischen Empfang vor, der die engen nachbarschaftlichen Bande zwischen den beiden Nationen weiter festigen soll.

Staatsbesuch mit militärischen Ehren, Operngala und Meeresschutz

Das protokollarische Programm für den italienischen Staatsbesuch ist minutiös durchgeplant und spiegelt die Vielfalt fürstlicher Pflichten wider. Den feierlichen Auftakt bildet eine offizielle Begrüßungszeremonie im geschichtsträchtigen Ehrenhof des Fürstenpalastes. Dort werden dem italienischen Staatsoberhaupt militärische Ehren erwiesen, während die Musikkapelle feierlich die Nationalhymnen beider Staaten intoniert.

Im Anschluss zieht sich Fürst Albert mit Präsident Sergio Mattarella zu politischen Gesprächen zurück, während Fürstin Charlène zeitgleich die Präsidententochter Laura Mattarella in der repräsentativen Salle des Gardes empfängt. Am Abend folgt ein hochkarätiger kultureller Höhepunkt: Die Spitzen beider Staaten besuchen gemeinsam die weltberühmte Monte-Carlo-Oper, wo die renommierte Mezzosopranistin Cecilia Bartoli das Publikum verzaubern wird. Am Samstagmorgen beschließt eine Visite des renommierten Ozeanographischen Museums das Programm. Bei diesem Rundgang wird insbesondere das weltweite Engagement Monacos für den Schutz der Meere und die Rettung maritimer Lebensräume thematisiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DIESES Supermarkt-Foto überrascht alle

Zögern bei der Maske macht's nur schlimmer

Ukraines Parlamentspräsident wirbt in Wien um EU-Kandidatenstatus

Palast-Beben: Fergie stoppt Skandal-Memoiren

Charlène verzaubert mit süßem Baby-Auftritt

Prinz George am Eton-College: DIESE strenge Regel kommt

Jäger verraten ihren Restauranttipp nahe Linz

Meghan: Workout im Luxus-Fitnessclub

England-Star sorgt für Gänsehaut-Moment

Kurz: Impfung wird für alle Altersgruppen freigegeben