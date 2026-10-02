Nur 10 Kilometer entfernt: Harry & William meiden Treffen!

In der britischen Hauptstadt London ist es am Donnerstagabend zu einem royalen Fernduell gekommen.

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Prinz Harry erschien am Donnerstagabend im eleganten Smoking und in Begleitung seines Personenschützers bei der "United for Freedom"-Gala im traditionsreichen Imperial War Museum im Zentrum von London. Lächelnd winkte Harry den anwesenden Gästen und Fotografen zu, ehe er das Gebäude betrat. Die Veranstaltung fand statt, um Spenden für Hilfsorganisationen zu sammeln, die die Ukraine unterstützen, nachdem der Krieg Anfang dieses Jahres in sein viertes Jahr gegangen ist.

In seiner Rede sprach Harry über die tiefen historischen Bande zwischen Großbritannien und der Ukraine sowie über seine persönlichen Eindrücke bei jüngsten Reisen in das kriegsgebeutelte Land. Er habe in der Ukraine Dinge gesehen, die es ihm unmöglich machten wegzusehen. Er sei Menschen begegnet, die Gliedmaßen, ihr Zuhause und geliebte Angehörige verloren hätten und dennoch die Kraft zum Wiederaufbau fänden. Zudem lobte der Prinz die Widerstandskraft der Bevölkerung, die nicht nur die Front verteidige, sondern auch Schulen und Betriebe am Laufen halte und Technologien entwickle, die die moderne Kriegsführung veränderten. Diese Resilienz dürfe jedoch für den Rest der Welt niemals eine Entschuldigung sein, das Leiden zu tolerieren. Die Ukrainer sollten nicht Jahr für Jahr beweisen müssen, wie viel sie ertragen können, denn ihr Mut verdiene weit mehr als bloße Bewunderung, nämlich feste Entschlossenheit.

Prinz William ehrt Vermächtnis von Dame Deborah James

Nur rund zehn Kilometer entfernt im Hurlingham Club im Stadtteil Fulham unterstützte der Thronfolger Prinz William den ersten "Bowelbabe Fund Rebel Ball". William hatte den Tag zuvor bei offiziellen Terminen in Wales verbracht und schickte daher eine im Vorfeld aufgezeichnete Videobotschaft an die Ballgäste. Die Veranstaltung fand anlässlich des Geburtstags der im Juni 2022 verstorbenen Journalistin und Aktivistin Dame Deborah James statt, um Gelder für ihre Stiftung und Cancer Research UK zu sammeln.

Prinz William trat am 1. Oktober nur wenige Kilometer von Harry entfernt auf. © Getty Images

Moderiert wurde der Abend von Fernsehmoderatorin Gaby Roslin, musikalisch begleitet von Sophie Ellis-Bextor sowie dem West-End-Ensemble der Theaterproduktion "Disco Inferno". Deborah James' Ehemann Sebastien Bowen betonte, wie sehr dieser Ball den Mut, die Energie und die verbindende Kraft seiner verstorbenen Frau widerspiegle. William würdigte Deborah James in seiner Ansprache als außergewöhnliche Frau, deren positive Haltung und Humor angesichts des Schicksals – ihr sprichwörtlicher rebellischer Geist – ihn tief beeindruckt hätten. Durch die Stiftung, die 2022 mit einem Ziel von 250.000 Pfund gestartet war und rasch Millionensummen einspielte, werde Pionierforschung finanziert, die Betroffenen wertvolle Lebenszeit schenke. William erinnerte daran, wie er Deborah James kurz vor ihrem Tod im Garten ihrer Eltern persönlich den Adelstitel verliehen hatte.

Kommerzieller Vorstoß von Meghan und Wirbel um Schul-Sicherheit

Der Gala-Auftritt von Harry fügt sich in eine Reihe öffentlicher Termine ein, seit die Familie Ende August überraschend nach Großbritannien zurückgekehrt ist. Zeitgleich sorgte Herzogin Meghan für Schlagzeilen, indem sie mit einem luxuriösen Schokoladen-Adventskalender für 112 Pfund ihr erstes kommerzielles Projekt seit dem Umzug vorstellte. Die 24 Gourmet-Pralinen sind vom Garten ihres früheren Anwesens in Montecito inspiriert, dessen elf Millionen Pfund teure Villa auch als festliche Illustration auf der Verpackung zu sehen ist.

Gleichzeitig sorgt die Sicherheit der Familie in England für erhebliche Spannungen. Ein Sprecher des Paares verurteilte jüngst internationale Paparazzi als außerordentlich rücksichtslos, nachdem zwei junge Männer mit Rucksäcken und einem weißen Lieferwagen dabei beobachtet worden waren, wie sie das Schulgelände von Sohn Archie und Tochter Lilibet überwachten. Dies sei ein inakzeptabler Eingriff in die Privatsphäre von Kindern und zeuge von mangelndem Urteilsvermögen, zumal an der Schule auch Kinder von US-Militärangehörigen unterrichtet werden und kurz zuvor ein mutmaßlicher Terrorplan nahe der Luftwaffenbasis RAF Fairford vereitelt worden war. Harry und Meghan hatten ihre Kinder bereits im September nach nur zwei Tagen von ihrer ersten britischen Wunschschule abgemeldet, weil der dichte Verkehr es ihrem privaten Sicherheitsdienst unmöglich gemacht hatte, im Konvoi zu fahren.

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Palast-Distanz: Private Bürger statt arbeitende Royals

Nach ihrem Rückzug aus den royalen Pflichten im Jahr 2020 gibt es viele Spekulationen über die unerwartete Rückkehr des Paares aus Kalifornien nach Großbritannien. Beobachter vermuten den Wunsch nach mehr Nähe zu König Charles, Meghans Absicht zur Rückkehr in die Schauspielerei oder eine gezielte Schärfung des öffentlichen Profils. König Charles zeigte sich zwar erfreut über mehr Familienzeit, stellte jedoch unmissverständlich klar, dass es für das Paar keinen Teilzeit-Status als arbeitende Royals geben werde.

Nur zwei Wochen nach ihrer Ankunft versandte der Lord Chamberlain ein vom König autorisiertes Schreiben an Spitzenbeamte in Regierung und Militär, in dem klargestellt wurde, dass Harry und Meghan als reine Privatpersonen zu behandeln seien. Von diesem formalen Schritt zeigte sich das Paar überrascht, da sie selbst die Bezeichnung als Personen des öffentlichen Lebens bevorzugen. Währenddessen wartet das Paar weiterhin auf eine Entscheidung darüber, ob ihnen in Großbritannien wieder staatlich finanzierte Personenschützer zugestanden werden.