Termin kurzfristig abgesagt: Sorge um Mette-Marit

Erneut Sorge um Norwegens Königin Mette-Marit: Aufgrund einer Atemwegsinfektion muss die 53-Jährige ihre Teilnahme an der feierlichen Parlamentseröffnung im Storting kurzfristig absagen.

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Norwegen. Für Mette-Marit ist jede Infektion hochgradig risikobehaftet – erst im Juni hatte sie wegen ihrer schweren Lungenfibrose eine lebensrettende Lungentransplantation erhalten und seither bereits mehrere Termine absagen müssen.

Der Palast bestätigte das Fernbleiben gegenüber dem Magazin "Se og Hør": "Ihre Majestät die Königin kann heute, am Freitag, dem 2. Oktober, aufgrund einer Atemwegsinfektion leider nicht an der Eröffnung des Storting teilnehmen."

Damit verpasst sie einen historischen Moment für das Königshaus: Erstmals leitet König Haakon VIII. um 13 Uhr als Norwegens Staatsoberhaupt die Parlamentseröffnung und verliest die Regierungsrede vom Thron aus – eine Tradition, die in Norwegen eine besonders hohe Bedeutung hat.

Während der restaurierte "Königinnen-Stuhl" neben ihm leer bleibt, richtet sich die Aufmerksamkeit nun verstärkt auf Kronprinzessin Ingrid Alexandra. Die 22-Jährige nimmt auf dem Thronfolger-Stuhl Platz und vertritt damit die nächste Generation der Monarchie.