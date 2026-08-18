Sabitzer-Forderung: Champions League oder Saudis

Marcel Sabitzer steht bei Borussia Dortmund vor einer herausfordernden Situation. Abgangsgerüchte um den ÖFB-Teamspieler werden laut, nachdem der Klub sein Mittelfeld stark aufgerüstet hat.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Borussia Dortmund verstärkte sich in diesem Sommer bereits mit Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias. Zudem steht der Verein unmittelbar vor der Verpflichtung von Paul Wanners PSV-Teamkollegen Joey Veerman. Aufgrund dieser Neuzugänge sind Spekulationen über einen möglichen Abschied von Sabitzer aufgekommen.

Sabitzer stellt Bedingungen für Wechsel

Wie die "Bild" berichtet, will der 32-jährige ÖFB-Teamspieler den BVB zwar nicht um jeden Preis verlassen, zeigt sich für einen Transfer jedoch keineswegs verschlossen. Für einen Abschied stellt der Mittelfeldspieler allerdings klare Voraussetzungen. Sabitzer sei dann für einen Wechsel offen, falls ein Champions-League-Teilnehmer anklopft oder ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegt.

Vertrag läuft am Saisonende aus

Aus dem Bericht geht hervor, dass der BVB dem Österreicher bei einer passenden Offerte keine Steine in den Weg legen würde. Sabitzers Vertrag in Dortmund läuft am Ende der aktuellen Saison aus, wobei eine Verlängerung des Arbeitspapiers als unwahrscheinlich gilt.