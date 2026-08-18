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Kaia Gerber: Schock-Beichte über Exorzismus!

Glanz, Herzbeben & heiße Einblicke bei der „LACMA"-Gala
© Getty Images
Sie ist erfolgreiches Model, gefragte Schauspielerin und Tochter einer wahren Stilikone – doch Kaia Gerber hütet offenbar ein ziemlich schräges Kapitel aus ihrer Kindheit.
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Zu Gast im Podcast "The Mitch Churi Chat Show" plauderte Kaia Gerber gemeinsam mit Co-Star Graham Campbell über ihre Rollen in der neuen Disney+-Serie "The Shards" (basierend auf Ideen von Star-Regisseur Ryan Murphy, 60, und Autor Bret Easton Ellis, 62). Dabei kam die 24-Jährige auf ihre vorherigen Engagements in Murkys "American Horror Story" zu sprechen und enthüllte ein amüsantes Detail aus ihrer Familienhistorie: Ihre berühmte Mutter Cindy Crawford gab ihr damals vorsichtshalber Weihwasser mit ans Set. Mit den Worten "Ich möchte nicht, dass du besessen wirst", habe das Supermodel die Tochter gewarnt.

Diese mütterliche Fürsorge schien allerdings nicht ganz unbegründet zu sein, wie Gerber im Anschluss augenzwinkernd verriet. Denn in diesem Zusammenhang kam ihr ein Vorfall aus ihrer Kindheit in den Sinn, bei dem ihr tatsächlich unterstellt worden war, von finsteren Mächten eingenommen worden zu sein.

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Hintergrund zum Exorzismus: Was hinter dem Ritual steckt

Auf die Nachfrage, ob sie als Kind etwa besonders wild gewesen sei, stellte Gerber klar: "Nein, ich war einfach besessen. Ich wurde mein ganzes Leben lang heimgesucht." Tatsächlich sei damals an ihr ein Exorzismus durchgeführt worden, behauptet die Schauspielerin.

Ein solches Ritual beschreibt traditionell die rituelle Vertreibung böser Geister oder Dämonen aus einem Menschen, wie unter anderem der MDR erläutert. In der kirchlichen Praxis wird ein Exorzismus in der Regel nur von hochrangigen Priestern mit ausdrücklicher Genehmigung des zuständigen Bischofs durchgeführt. Zudem ist es vorab zwingend vorgeschrieben, Ärztinnen, Ärzte oder Psychiater hinzuzuziehen, um psychische oder physische Erkrankungen als Ursache für das auffällige Verhalten medizinisch auszuschließen.

Ob Kaias kindliche Aussetzer damals eher dem Temperament oder tatsächlich paranormalen Aktivitäten geschuldet waren, bleibt am Ende wohl ihr ganz eigenes Geheimnis.

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